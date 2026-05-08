Mario-Klassiker und Indie-Überraschung: Diese Titel solltet ihr im Nintendo-Sale nicht verpassen

Im Nintendo eShop findet ihr eine Vielzahl fantastischer Spiele zum unwiderstehlichen Preis!

Seid ihr auf der Suche nach eurem neuen Lieblingsspiel? Dann ist jetzt möglicherweise der richtige Zeitpunkt gekommen! Denn im Nintendo eShop findet ihr aktuell wieder fantastische Angebote von Assassin’s Creed bis hin zu Prince of Persia u. v. m.! Alles über die 10 aktuellen Top-Titel für Nintendo Switch und Switch 2 erfahrt ihr hier!

Mario + Rabbids Kingdom Battle

Angebot gültig bis: 14. Mai

In diesem farbenfrohen Abenteuer erlebt ihr eine ungewöhnliche Allianz: Mario, Luigi, Peach und Yoshi verbünden sich mit vier Rabbid-Helden, um das Pilzkönigreich wieder in Ordnung zu bringen! Euch erwartet eine Mischung aus Erkundung und rundenbasierten Kämpfen, in denen ihr eure Helden mit über 250 verschiedenen Waffen ausrüsten könnt! Das Ziel ist es, in vier einzigartigen Welten taktisch klug gegen verrückte Gegner vorzugehen!

1:16 Mario + Rabbids: Kingdom Battle - Gameplay-Trailer präsentiert verschiedene Welten, Phantom-Boss & mehr - Gameplay-Trailer präsentiert verschiedene Welten, Phantom-Boss & mehr

Autoplay

Das Spiel ist ideal für euch, wenn ihr gerne gemeinsam spielt, denn es bietet spezielle Herausforderungen im lokalen Koop-Modus mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Der Humor der Rabbids sorgt dabei immer wieder für Lacher, während ihr die rundenbasierten Taktik-Schlachten meistert! Es ist schlichtweg ein charmantes Abenteuer für die ganze Familie, das Strategie und Nintendo-Charme verbindet!

Tokyo Scramble

1:50 Tokyo Scramble: Düsterer Survival-Puzzle-Mix mit erstem Trailer enthüllt - kommt exklusiv für die Nintendo Switch 2

Angebot gültig bis: 11. Mai

Mit diesem Titel erwartet euch ein packendes Survival-Abenteuer direkt auf der neuen Switch-Generation. Ihr schlüpft in die Rolle von Anne, die tief unter den Straßen Tokios in einem weitläufigen Höhlensystem festsitzt. Eure Aufgabe ist es, einen Weg nach oben zu finden, während ihr euch gegen gefährliche Kreaturen, die Zinos, behaupten müsst. Das Spiel legt großen Wert darauf, dass ihr eure Umgebung nutzt, um den Gefahren zu entkommen!

Das Spiel verspricht ein intensives Erlebnis, bei dem ihr zwischen Flucht und Konfrontation abwägen müsst. Ihr erkundet unterirdische Ruinen und müsst taktisch vorgehen, um die Geheimnisse dieser versunkenen Welt zu lüften. Es ist ein spannender Titel für alle, die gern in eine geheimnisvolle Geschichte eintauchen!

DRAGON BALL: Sparking! ZERO Ultimate Edition!

3:27 Dragon Ball: Sparking! Zero bekommt einen gigantischen DLC mit über 30 weiteren spielbaren Figuren und einem neuen Modus

Angebot gültig bis: 10. Mai

Macht euch bereit für die Rückkehr der legendären "Budokai Tenkaichi"-Reihe! In diesem rasanten Fighting-Game könnt ihr aus einer riesigen Auswahl an Charakteren wählen und die ikonischen Kämpfe aus dem Dragon Ball-Universum nachspielen. Die Ultimate Edition verspricht dabei das volle Paket mit zusätzlichem Season-Pass und exklusiven Inhalten, um eure Kämpfer individuell anzupassen!

Euch erwarten zerstörbare Umgebungen und spektakuläre Spezialangriffe, die den Anime originalgetreu einfangen! Ob ihr nun die epischen Momente der Geschichte allein erlebt oder euch in spannenden Duellen mit euren Freunden messt – das Spiel bringt die volle Power der Super-Saiyajins direkt auf eure Konsole!

Hogwarts Legacy

3:26 Hogwarts Legacy-Trailer zeigt, was technisch in der Nintendo Switch 2-Version steckt

Angebot gültig bis: 13. Mai

Wenn wir ehrlich sind, haben wir doch alle mindestens einmal davon geträumt, eine Eule mit der Einladung nach Hogwarts zu bekommen. Mit Hogwarts Legacy wird das möglich! Ihr kommt als Fünftklässler an die legendäre Zauberschule und nehmt am Unterricht teil, entdeckt das Schloss und verbessert eure Zauberfähigkeiten.

Nebenbei deckt ihr das Geheimnis der uralten Magie, die in euch schlummert auf, entdeckt das Umland und helft euren Mitschülern bei kleineren und größeren Problemen. Das Schloss und die Open World sind wunderschön designt und laden zum stundenlangen Erkunden ein.

ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist

ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist entführt euch in eine fantastische Welt mit einer ergreifenden Geschichte!

Angebot gültig bis: 16. Mai

In diesem atmosphärischen 2D-Action-RPG reist ihr durch das verwüstete Rauchland. Ihr spielt Lilac, eine "Einstimmerin", die die Fähigkeit besitzt, künstliche Lebensformen – die Homunculi – von ihrem Wahnsinn zu befreien. Sobald ihr diese Wesen gerettet habt, kämpfen die an eurer Seite und verleihen euch neue Fähigkeiten, um in der gefährlichen Welt voranzukommen!

Das Spiel bietet euch eine wunderschöne, handgezeichnete Optik und eine tiefgründige Geschichte über die Koexistenz von Menschen und Maschinen. Ihr könnt euren eigenen Kampfstil entwickeln, indem ihr verschiedene Homunculi-Kräfte kombiniert.

Prince of Persia: The Lost Crown

1:49 Das neue Prince of Persia zeigt sich im Gameplay-Trailer und verrät das Release-Datum

Angebot gültig bis: 14. Mai

Klettern kann in so manchem Game eine wirklich nervige Angelegenheit sein, nicht so bei diesem Titel – in The Lost Crown fühlt ihr euch ab der ersten Sekunde wie ein echter Parkour-Profi! Sargon steuert sich so butterweich und präzise, dass das Navigieren durch die prachtvollen, persisch angehauchten Levels zum reinen Genuss wird. Ihr schlittert unter Fallen hindurch, springt von Wänden ab und nutzt Sargons Zeitkräfte, um Hindernisse zu überwinden, die eigentlich unmöglich wirken.

Obwohl die Kämpfe gegen mythologische Wesen herrlich wuchtig inszeniert sind, lässt euch das Spiel immer genug Raum zum Atmen. Das Spielerlebnis ist eine perfekte Balance aus packender Action und entspanntem Erkunden. Und erkunden ist hier genau das richtige Stichwort, denn die verfluchte, persisch anmutende Welt ist in superdetailreiche Biome unterteilt, die jedem Spielabschnitt einen ganz eigenen Charme verleihen, den ihr so schnell sicher nicht vergesst.

Super Meat Boy 3D

3:17 Super Meat Boy 3D enthüllt Release und zeigt Dark World-Level

Angebot gültig bis: 29. Mai

Wenn ihr auf der Suche nach einer echten Herausforderung seid und Jump & Runs liebt, ist Super Meat Boy 3D einfach perfekt für euch. Das Spielkonzept ist schnell erklärt. Dr. Fetus hat Prinzessin Bandage entführt und ihr müsst sie retten. Wenn da nicht zig Fallen, Gegner, Abgründe und sonstige Hindernisse dazwischen wären.

Was Super Meat Boy schon im 2D-Vorgänger besonders machte, ist auch hier an der Tagesordnung: Die Level sind knackig, aber kurz, sodass ihr sie zwar oft neustarten müsst, aber dabei erstaunlich wenig Frust aufkommt. In Sachen Umfang wird immens viel geboten, denn jedes der 75 Level hat einen freischaltbaren “Hard Mode”, der eine komplett neue Herausforderung ist.

Assassin's Creed: The Ezio Collection

1:22 Assassin's Creed: The Ezio Collection - Ankündigungs-Trailer zur Switch-Version

Angebot gültig bis: 14. Mai

Welches Assassin’s Creed ist das Beste? Auf diese Frage gibt es viele Antworten, aber in praktisch jeder Top 5 landet mindestens einer der Teile der Ezio-Trilogie: Assassin’s Creed 2, Brotherhood und Revelations. So gut der erste Teil auch war, Ezios erster Auftritt hat das Spielkonzept genommen und einfach an jeder Stelle verbessert.

Auch die Story weiß zu begeistern, sowohl die Vergangenheits- als auch die Gegenwarts-Erzählstränge fesseln an den Bildschirm. Und ach, dann ist da noch Ezio, der vermutlich charmanteste und spannendste Protagonist der ganzen Reihe. Mit dieser Trilogie bekommt ihr alle drei Titel als Collection für die Switch, habt ihr sie also noch nicht gespielt, ist das jetzt die perfekte Gelegenheit!

Planet of Lana

2:53 Planet of Lana - Gameplay-Trailer zeigt Zusammenspiel von Lana und der kleinen Kreatur Mui - Gameplay-Trailer zeigt Zusammenspiel von Lana und der kleinen Kreatur Mui

Angebot gültig bis: 14. Mai

Das Erste, was euch bei Planet of Lana den Atem rauben wird, ist dieser unfassbare Look. Das Spiel sieht nicht einfach nur gut aus – es wirkt wie ein handgemalter Animationsfilm aus dem Hause Studio Ghibli, der direkt auf eurem Switch-Bildschirm zum Leben erwacht. Die Farben leuchten, die Gräser wiegen sich sanft im Wind und die Lichteffekte zaubern eine Atmosphäre, die man so nur selten erlebt. Es ist eines dieser Spiele, bei denen man alle paar Meter stehen bleiben möchte, um einfach nur die Kulisse zu genießen.

Hinter der wunderschönen Fassade steckt eine herzerwärmende Geschichte über Freundschaft und Zusammenhalt. Gemeinsam mit dem kleinen, schwarzen Pelzknäuel Mui löst ihr clevere Umgebungsrätsel, um euren Planeten zu retten. Ein echtes Wohlfühl-Abenteuer, das zeigt, wie wunderschön Videospiele sein können.

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

Setzt euer Würfelglück auf die Probe und stürzt euch in das galaktische Abenteuer!

Angebot gültig bis: 24. Mai

In der Fortsetzung des preisgekrönten Rollenspiels findet ihr euch erneut am Rande einer intergalaktischen Gesellschaft wieder. Als entflohener Android müsst ihr ein Schiff organisieren, eine Crew zusammenstellen und gefährliche Aufträge annehmen, um eure Freiheit zu bewahren. Das Spiel nutzt Würfel-Mechaniken, um eure Erfolge und Misserfolge zu bestimmen, was jede eurer Entscheidungen spannend macht.

Ihr navigiert durch eine tiefgründige Geschichte voller interessanter Charaktere und politischer Intrigen im Weltraum. Eure Ressourcen sind knapp, und ihr müsst klug entscheiden, wem ihr vertraut. Wenn ihre storylastige Spiele mit viel Tiefgang und taktischen Elementen mögt, ist dieser Titel genau das Richtige für euch!

Eine Vielzahl wundervoller Spiele im Angebot!

Ihr seid noch nicht fündig geworden oder habt diese Spiele bereits? Keine Sorge, die Angebote im Nintendo eShop sind schier endlos und es lohnt sich auch definitiv, regelmäßig mal einen Blick auf die Seite zu werfen. Zwischen den breit aufgestellten Titeln, in denen von Strategie- über RPG- bis hin zu Action-Spielen wirklich alles dabei ist, findet wohl ein jeder einen neuen Schatz für seine Spielbibliothek!