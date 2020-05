Tony Hawk-Comeback: Laut Profi-Skater kommt dieses Jahr ein neuer Teil

Die Hinweise verdichten sich, dass in diesem Jahr die Tony Hawk's Pro Skater-Serie ein Comeback feiern könnte. Aktuell befeuert eine Aussage des Profi-Skaters Jason Dill die Gerüchteküche. In einem Video spricht er darüber, dass in diesem Jahr ein neuer Tony Hawk-Teil erscheinen soll.

Weitere Angaben dazu macht er allerdings nicht. Ihr könnt euch die Aussage in diesem Tweet anschauen.

Professional skateboarder Jason Dill says there is a new Tony Hawk Pro Skater coming this yearhttps://t.co/5INAAUIROD pic.twitter.com/Byzifrs0gJ — Nibel (@Nibellion) May 5, 2020

Gerüchte gibt es schon lange

Dills Aussage reiht sich in etliche Gerüchte und Hinweise aus der letzten Zeit ein, die alle eines gemeinsam haben: Die Skateboard-Serie wird in irgendeiner Form zurückkehren. Vor knapp einer Woche erst hatte ein deutscher Internethändler einen neuen Tony Hawk-Teil mit dem Untertitel "Alcatraz" gelistet, dann aber schnell wieder gelöscht.

Eine wichtige Frage stellt sich

Eine Rückkehr der Serie wäre auf jeden Fall eine tolle Nachricht, immerhin verbinden etliche Spieler tolle Erinnerungen mit den virtuellen Komboorgien. Sollte Tony Hawk aber tatsächlich ein Rollbrett-Comeback geben, stellt sich die Frage, ob es ein komplett neuer Teil oder ein Remake von einem oder mehreren älteren Teilen sein wird.

Denn insbesondere die ersten vier Teile der Serie genießen bei den Fans Kultstatus. Diese neu aufzulegen - oder einen neuen Teil zu veröffentlichen, der an das Gameplay-Konzept von 1 bis 4 ansetzt - würde sicherlich bei vielen für strahlende Gesichter sorgen.

Bislang gibt es aber nichts offizielles: Ein neues Tony Hawk-Spiel wurde bislang nicht konkret bestätigt.