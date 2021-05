Tony Hawk's Pro Skater: Neuer Teil offenbar in Arbeit - Musiker verplappert sich

Wird es einen neuen Teil der Tony Hawk's Pro Skater-Serie geben? Es sieht ganz danach aus. Zumindest, wenn man einem Interview Glauben schenkt, dass Jess Margera Ende April dem Behind Closed Doors Podcast gab.

Wer ist die Quelle? Jess Margera ist Schlagzeuger bei der Rockband CKY und der ältere Bruder von MTV Jackass-Haudegen Bam Margera, der selbst als Skater in einigen Spielen der Reihe auftauchte.

In dem Interview ging es unter anderem um die Verwendung von Musiktiteln in den Tony Hawk's-Spielen. Der Moderator erwähnte, dass Lieder der Gruppe CKY bereits in mindestens einem Titel der Skateboarding-Reihe vertreten waren, worauf Margera antwortete:

"Ja und ich glaube, wir sind auch im neuen Teil vertreten, der rauskommt."

Um eine Verwechslung mit den im letzten Jahr erschienenen Remakes von Tony Hawk's Pro Skater 1+2 handelt es sich dabei definitiv nicht, denn darüber sprechen die beiden im Anschluss. Bei dem von Jess Margera erwähnten Teil scheint es sich also tatsächlich um eine Neuentwicklung zu handeln.

Schon 2020 gab es einen "Musiker-Leak"

Es ist nicht das erste Mal, dass Musiker versehentlich einen neuen Tony Hawk-Teil ankündigen. Anfang 2020 erwähnte ein Mitglied der Band The Death Set, dass man gerade 5 Songs für ein neues Tony Hawk's-Spiel lizenziert habe, das 2020 erscheinen soll. Dieser kam, wie wir mittlerweile wissen, allerdings nicht.

Interessant: Im Soundtrack der Remakes sind The Death Set nicht vertreten, womöglich bezieht sich deren Angabe also auf genau dasselbe unangekündigte neue Spiel, das auch Jess Margera erwähnt.

Natürlich handelt es sich dabei aktuell noch um Gerüchte und Spekulationen, Activision hat einen neuen Serienteil bislang weder bestätigt noch in irgendeiner Form angedeutet. Denkbar ist ein weiterer Ableger aber durchaus, nachdem die Remakes im letzten Jahr viel positive Resonanz bekommen hatten, unter anderem auch in unserem Test zu Tony Hawk's Pro Skater 1+2. Ein neuer Teil, der die Fähigkeiten von PS5 und Xbox Series X/S halten wir in jedem Fall für einen reizvollen Gedanken.

Und ihr? Würdet ihr euch über einen neuen Tony Hawk-Teil freuen?