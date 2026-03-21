Laut Metacritic: Das sind die 5 besten PS5-Spiele aller Zeiten!

Metacritic ist die größte Wertungscommunity der Welt. Das sind die Top 5 der besten PS5-Spiele, die je erschienen sind.

"Welches ist das beste Spiel?" ist so eine Frage, die einfach nie richtig beantwortet werden kann. Laut meiner Frau wäre es wohl FarmVille 3 oder so (das spielt sie auf dem Handy gerne). Aber: Wir können die größte Wertungs-Gemeinschaft im Internet fragen - Metacritic.

Für mich waren zumindest Teile des Ergebnisses eine Überraschung!

Metacritic hat die besten PS5-Spiele aller Zeiten im Ranking - hättet ihr sie erraten?

Wie funktioniert Metacritic überhaupt?`Wenn man über die „besten Spiele aller Zeiten“ spricht, endet das oft in Glaubenskriegen. Die einen schwören auf Open Worlds, die anderen auf JRPGs, Soulslikes oder Jump’n’Runs. Genau deshalb ist Metacritic als Orientierung so spannend.

Die Seite sammelt Reviews großer Medien und rechnet daraus einen gewichteten Durchschnitt, den sogenannten Metascore. Wichtig dabei: Es geht nicht um User-Wertungen, sondern um den zusammengefassten Kritiker-Konsens. Metacritic kuratiert dafür ausgewählte Kritiker, bewertet deren Reviews und verdichtet sie zu einer Zahl.

Platz 5: Das wohl krasseste Open-World-Rollenspiel aller Zeiten!

The Witcher 3 zählt nach wie vor zu den besten Rollenspielen aller Zeiten. Zurecht.

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition zeigt, wie unfassbar stark gute Spiele altern können. Die PS5-Fassung bringt technische Verbesserungen wie schnellere Ladezeiten, Raytracing, 3D-Audio und DualSense-Features mit, aber der eigentliche Kern bleibt derselbe: eine grandiose Fantasy-Welt, starke Quests und einer der besten Protagonisten des Genres. Selbst Jahre nach dem Original ist Geralts Abenteuer auf PS5 noch immer so gut, dass es locker mit modernen Topspielen mithalten kann.

Platz 4: Die düsterste Erweiterung, die man sich wohl vorstellen kann

Elden Ring: Shadow of the Erdtree ist eigentlich eine Erweiterung, fühlt sich aber eher wie ein halbes neues Spiel an. Genau deshalb ist es bemerkenswert, dass dieser DLC so weit oben in der Allzeitliste steht. FromSoftware liefert hier neue Gebiete, neue Gegner und wieder diese typische Mischung aus Ehrfurcht und blankem Frust, wenn ihr vor einem Boss steht, der euch komplett auseinander nimmt. Dass eine Erweiterung auf Metacritic so hoch klettert, sagt schon sehr viel über ihre Qualität aus.

Platz 3: Die größte Überraschung im Ranking

Astro Bot kann man schnell als ein 08/15-Spiel abtun, aber das wäre ein großer Fehler: Es ist ein Meisterwerk!

Astro Bot wirkt auf den ersten Blick fast wie der fröhliche Außenseiter in dieser Liste, ist aber vielleicht genau deshalb so stark. Das Spiel erinnert daran, wie brillant klassisches Jump’n’Run sein kann, wenn Leveldesign, Tempo und Ideenreichtum perfekt zusammenspielen. Dazu kommt, dass es die PS5 und den DualSense so charmant nutzt wie kaum ein anderes Spiel. Astro Bot ist nicht einfach nur süß — es ist eines der cleversten und spaßigsten PS5-Spiele überhaupt. Außerdem ist es eine Liebeserklärung an die Gaming-Geschichte!

Platz 2: Wer dieses Spiel nicht gespielt hat, hat was verpasst!

Baldur’s Gate 3 ist der Gegenentwurf zum klassischen Actionspiel und gerade deshalb so besonders. Statt Reflexen stehen hier Entscheidungen, Charaktere und rollenspielerische Freiheit im Mittelpunkt. Ihr könnt Gespräche eskalieren lassen, Konflikte friedlich lösen oder euch in komplette Katastrophen hineinmanövrieren — und genau das macht den Reiz aus. Auf der PS5 ist das Ding ein echtes Schwergewicht und für viele das moderne Rollenspiel schlechthin. Kein Wunder, dass es auf Platz 2 der besten PS5-Spiele aller Zeiten ist.

Platz 1: Dass zig mal draufgehen so viel Spaß machen kann?

18:17 Mit Elden Ring übertrifft sich From Software selbst - Test/Review

Autoplay

Elden Ring steht nicht ohne Grund ganz oben. FromSoftware hat hier eine offene Welt gebaut, die euch nicht mit Questmarkern zutextet, sondern euch ständig das Gefühl gibt, wirklich etwas zu entdecken. Das Spiel ist hart, oft sogar fies, aber genau daraus entsteht dieser Sog, der einen immer weiterzieht. Wer düstere Fantasy, Bosskämpfe und dieses „nur noch ein Versuch“-Gefühl liebt, bekommt hier einen der wichtigsten Titel der gesamten PS5-Generation.