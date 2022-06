Top Gun Maverick hat mich so mitgerissen, dass ich jetzt unbedingt in einen virtuellen Kampfjet muss

Das erste und zugleich letzte Mal, dass ich in einem digitalen Kampfjet saß, muss in Top Gun: Fire At Will gewesen sein. Ich glaube, es war so 1998, ganz sicher bin ich mir nicht mehr. Dafür erinnere ich mich umso besser daran, wie viel Spaß ich zusammen mit meinem Bruder hatte, als wir am PC mit dem Joystick einen feindliche Flieger nach dem anderen vom Himmel holten.

Umso mehr frage ich mich jetzt, warum es rund 24 Jahre und einen neuen Top Gun-Film gebraucht hat, bis mir das wieder bewusst wurde.

Ein Action-Film, der unerwartet stark in mir nachhallt

Ich habe den ersten Top Gun-Film zwar geschaut und fand ihn ebenfalls sehr sehenswert, aber ich habe ihn nie im Kinosessel erlebt. Anders beim Nachfolger Top Gun: Maverick: Im Kino bekam ich die Gewalt der Flieger durch den riesigen Bildschirm und die kräftige Soundanlage richtig zu spüren. Wenn Maverick (Tom Cruise), Rooster (Miles Teller) & Co. ihre waghalsigen Manöver flogen, kamen in mir vor allem folgende Gefühle hoch: Sehnsucht und Ehrfurcht.

Selbst von den Trailern bekomme ich Gänsehaut:

Als ich schließlich aus dem Kino spazierte, war ich so Feuer und Flamme, dass ich nur noch eines im Sinn hatte: Ich muss unbedingt wieder ein Air Combat-Spiel spielen, um dieses Top Gun-Gefühl so noch einmal zu erleben – und um den Spaß, den ich damals schon damit hatte, neu aufleben zu lassen. Kurzum: Top Gun-artige Spiele, wo seid ihr?

Auf der Suche nach dem modernen Top Gun-Erlebnis

Ich machte mich also im Internet auf die Suche, welche Spiele es aktuell in dieser Richtung gibt. Wie gesagt, habe ich mich viele Jahre mit dem Genre so gar nicht befasst. Für die Xbox habe ich zwar den Microsofts Flight Simulator getestet, aber da bin ich keine schnellen Kampfjets wie eine F-14 Tomcat, sondern eher "normale" Maschinen wie behäbige Passagierflugzeuge geflogen. Allerdings gibt es nun, passend zum Film, eine kostenlose Maverick-Erweiterung, die auf meiner Xbox in diesem Moment bereits installiert wird und dann auf mich wartet.

Jedoch wird mir diese Erweiterung wohl nicht das geben, was ich letztendlich suche: Zugängliche Kampfjet-Action, die mich emotional ins Geschehen zieht, idealerweise mit treibendem Soundtrack und eine Geschichte drumherum, die mitreißt.

Zugegeben, was ich da verlange ist vermutlich die Eierlegende Flug-Wollmilchsau. Die volle Packung Emotionen bekomme ich wohl nur im Kino und selbst nach dem ersten Mal auch so wohl nie wieder auf dem Niveau. Dennoch ist da draußen sicher ein Spiel, das mir ein Stück davon spielerisch zurückbringt.

Annika Bavendiek Wer in der Großstadt lebt, braucht in vielen Fällen kein eigenes Gefährt. Die öffentlichen Verkehrsmittel reichen für die meisten Touren aus, so auch für Annika in ihrer Wahlheimat München. Ist es möglich, dass sie sich vielleicht aus reinen Kontrastgründen so sehr nach einem (virtuellen) Überschall-Flugzeug sehnt?

Ace Combat 7, DCS 2021, Project Wingman? Stimmt ab!

Bei meiner Recherche bin ich auf so einige Titel gestoßen. Stellt sich nun die Frage, wo fange ich an mit meiner Suche nach dieser Gefühlsachterbahn? Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen? In der folgenden Umfrage habe ich eine grobe Auswahl mit Spielen zusammengestellt, die sich für mich sinnvoll anfühlen.

Ganz vorne mit dabei ist Ace Combat 7, das ebenfalls Top Gun-Inhalte bekommen hat. Mir ist dabei übrigens nicht wichtig, ob ich wirklich die Maschinen aus den Filmen fliege, mir geht es vielmehr um das Fliegen selbst. Die Spiele müssen zudem nicht unbedingt auf Konsolen verfügbar sein. PC-exklusive oder gar VR-Spiele sind ebenfalls willkommen. Und mit Squadrons ist auch ein kleiner SciFi-Ausreißer dabei, da mein Herz auch für Star Wars schlägt, wenngleich es natürlich vom Setting her nicht zu dem Top Gun-Gefühl passt, das ich eigentlich suche.

Stimmt mit ab, in welches Cockpit ich mich am ehesten setzen sollte, um für mich Top Gun spielerisch aufleben zu lassen:

So oder so werde ich mich in einige virtuelle Cockpits setzen, um meiner kleinen Vision die Gefühle auf ein Spiel zu übertragen zu finden. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir dabei helft und an der Umfrage teilnehmt. Schreibt auch eure Empfehlung – vor allem wenn ich sie nicht in die Umfrage mit aufgenommen habe – gerne in die Kommentare.