Towers of Aghasba - Multiplayer starten: So spielt ihr zusammen im Koop

So spielt ihr Towers of Aghasba im Multiplayer-Koop.

Towers of Aghasba lässt sich optional zusammen im Online-Koop erleben. Damit ihr den Multiplayer-Modus starten könnt, müsst ihr aber einige Bedingungen im Spiel erfüllt haben.Hier erfahrt ihr, wie ihr eure Freunde einladet und was ihr dafür vorbereiten müsst.

Towers of Aghasba: Koop-Modus freischalten

Um Zugriff auf den Multiplayer von Towers of Aghasba zu bekommen, müsst ihr zuerst das Tutorial abschließen. Das passiert, nachdem ihr die große Lutoro-Brücke zum Festland repariert habt. Erst dann könnt ihr von der Einführungsinsel herunter und erreicht nach einer Zwischensequenz die Ruinen der einstigen Hauptstadt Mitthafen. Folgt dafür einfach der Hauptquest.

In Mitthafen angekommen, könnt ihr im Osten des Hauptplatzes an einem Berghang das Multiplayer-Tor entdecken. Das Gebäude ist kaum zu übersehen, weil es wie ein riesiger Dinosaurier-Schädel aussieht. Sprecht die Frau an, die direkt daneben steht. Sie verrät euch mehr Details zum Koop-Modus.

Östlich der Ruinen von Mitthafen findet ihr das Multiplayer-Tor.

Über das Tor könnt ihr bis zu drei weitere Personen auf eure Insel einladen. Als Host generiert ihr einen sechsstelligen Pfad-Code für eure Insel und gebt ihn an eure Freunde weiter. Wenn ihr einer anderen Insel beitreten wollt, klickt ihr am Tor die entsprechende Option an und müsst diesen Code eingeben.

Seid ihr beisammen, erkundet ihr gemeinsam die Welt des Hosts, könnt dekorieren, Ressourcen sammeln und gegen Monster kämpfen. Zum jetzigen Zeitpunkt könnt ihr als Gast keine Story-Fortschritte auf euren Spielstand übernehmen.

Gibt es Crossplay? Noch nicht. Aktuell bleiben PS5 und PC getrennt voneinander. Laut der offiziellen Roadmap steht Crossplay aber auf der Liste von geplanten Features. Entwickler Dreamlit verspricht außerdem, im Laufe der Early Access-Phase die Multiplayer-Features zu erweitern.

Ist der Multiplayer notwendig? Nein. Wenn ihr keine Lust auf Koop habt, könnt ihr das Feature komplett links liegen lassen. Passend dazu soll Anfang 2025 zudem ein Offline-Modus folgen. Solange ihr niemanden über das Tor einladet, bleibt ihr aber auch jetzt allein mit Tieren und NPCs in Aghasba.