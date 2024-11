Towers of Aghasba Updates und Roadmap: So geht's mit dem Open World-Spiel auf PS5 und PC weiter

Towers of Aghasba soll 2025 ordentlich erweitert werden. Hier gibt's alle Infos.

Das neue Open World-Spiel Towers of Aghasba ist auf PS5 und PC in den Early Access gestartet. Besonders auf der Konsole haben Spieler*innen zum Launch allerdings mit technischen Problemen zu kämpfen gehabt, die den Titel auf der PlayStation teilweise nicht starten ließen. Auf dem PC läuft es deutlich glatter, komplett rund erkundet ihr die Open-World-Insel Aghasba aber auch via Steam noch nicht. Die ersten Patches sind aber bereits da und versprechen Besserung.

Darüber hinaus hat Entwickler Dreamlit Games bereits eine ausführliche Roadmap vorgestellt, die andeutet, welche Gameplay-Features zukünftig in die Early Access-Fassung eingebaut werden sollen. Bis Ende des Jahres stehen aber erstmal technische Performance-Optimierungen auf dem Plan.

Warum Towers of Aghasba abseits der technischen Schwierigkeiten auf der PS5 im Kern ziemlich vielversprechend ist, erfahrt ihr in unserer Preview zur weniger problematischen PC-Version. Außerdem könnt ihr euch mit dem aktuellen Trailer einen Eindruck vom Spiel machen.

3:03 Towers of Aghasba: Neues Open-World-Spiel für PS5 erscheint heute

Towers of Aghasba Roadmap: Das erwartet euch

Nachdem es bereits mehrere Updates für die PS5-Version gab, stehen bis Ende 2024 weitere technische Themen auf dem Plan. Genannt werden neben Polishing, Bugfixes und Stabilitätsoptimierungen auch Quality of Life-Updates. Letzteres meint in der Regel kleinere Änderungen am UI, die das Spielen nicht grundlegend umkrempeln, aber angenehmer machen sollen.

Ab 2025 will das Team mit neuen Inhalten in die Vollen gehen. Sollte der Zeitplan eingehalten werden, erwarten euch ungefähr alle drei Monate größere Updates. Die genaue Auflistung des Entwicklerstudios seht ihr hier.

Die offizielle Roadmap von Entwickler Dreamlit.

Die wichtigsten Features aus der Roadmap:

Mehrere neue Regionen

Mehrere neue Kreaturen

Mehrere neue Questlines

Offline-Spielmodus (Q1 2025)

Neue Flugmethode (Q1 2025)

Crossplay für Koop (Q2 2025)

Bessere NPC-KI (Q2 2025)

Neues Ökosystem (Q4 2025)

Neues Wasser-Biom und Fischerei-Stadt (Q4 2025)

Umgebungsresistenzen für Kälte und Hitze (ab Q4 2025)

Die Early Access-Phase geht mindestens bis 2026. Einen Releasetermin für die finale Version des Spiels gibt es nicht. Allerdings wissen wir schon, dass der Preis für die fertige Fassung angehoben werden soll. Aktuell kostet Towers of Aghasba 30 Euro. Wie teuer das fertige Spiel sein wird, bleibt abzuwarten.

Was haltet ihr von der Roadmap? Welche Wünsche hättet ihr noch für Towers of Aghasba?