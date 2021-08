PS5: Train Sim World 2 hat die längste Trophäenliste der PlayStation-Geschichte

Wer gerne PS5-Trophäen freischaltet und Platin-Trophäen sammelt, könnte Gefallen an Train Sim World 2 finden. Oder von dem Spiel in die absolute Verzweiflung getrieben werden, je nachdem. Die Zug-Simulation ist nämlich tatsächlich das PS5-Spiel mit den meisten freischaltbaren Trophäen aller bisheriger Zeiten.



Sage und schreibe 328 Trophäen können motivierte Fans einheimsen, wenn sie sämtliche DLCs besitzen. Das dauert allerdings eine kleine Ewigkeit und kostet dann auch ganz schön viel.

Kein PlayStation-Spiel bietet mehr Trophäen als Train Sim World 2

Train Sim World 2 erscheint aktuell für die PS5 und bekommt gleichzeitig eine neue Erweiterung namens Rush Hour verpasst. Die gute Nachricht: Das PS5-Upgrade kostet nichts, wenn ihr TSW2 bereits für die PS4 besitzt. Die schlechte Nachricht: Es gibt keinen Cross-Save, ihr müsst also nochmal komplett von vorn anfangen. Und wenn ihr alle Trophäen freischalten wollt, habt ihr damit richtig viel zu tun.

Unglaublich viele Trophäen: Zum PS5-Launch stehen in Train Sim World 2 direkt 328 Trophäen zur Verfügung, die ihr nach Herzenslust freischalten könnt. Wer den Spaß in vollen Zügen genießen will, muss dafür aber auch sämtliche DLC-Erweiterungen haben. Die fügen jeweils nochmal eine ganze Menge an zusätzlichen Errungenschaften und Trophäen hinzu, kosten alle zusammen aber auch eine ganze Stange Geld.

Auf der PS4 mussten die vielen Trophäen von Train Sim World 2 noch in drei unterschiedliche Sets aufgeteilt werden. Eines für die Kern-Trophäen samt Platin und zwei für alle DLCs und die zugehörigen Trophäen. Aber mit den Änderungen am Trophäensystem auf der PS5 gibt es den Set-Zwang offenbar nicht mehr, wie PushSquare schreibt.

Was kommt da ran? Nicht viel. Die einzigen PS5-Spiele mit ähnlich vielen Trophäen sind zum Beispiel Dead by Daylight mit 173 oder The Elder Scrolls Online mit 142 Trophäen. Bei Ride 4 können 98 Trophäen eingeheimst werden und bei Nioh 2 95.

Auf der Xbox liegt Halo: The Master Chief Collection mit stolzen 700 Trophäen vorne. Dahinter kommt Killer Instinct mit 464 und dann abermals Train Sim World 2, das hier allerdings sogar 333 Achievements aufweist. SMITE kann mit 296 aufwarten und Elite: Dangerous mit 225.

Auf dem PC und vor allem auf Steam nimmt das Ganze allerdings mittlerweile noch viel wahnwitzigere Ausmaße an. Hier existiert jede Menge Shovelware mit über 5.000 freischaltbaren Achievements. It's Village gibt euch beispielsweise für jede Sekunde, die ihr im Spiel verbringt, eine Errungenschaft. Damit kommt ihr insgesamt auf völlig irrwitzige 12.322 Achievements.

Was ist euer Spiel mit den meisten Trophäen, die ihr alle eingesammelt habt?