Call of Duty: Activision bestätigt neuen Release für 2023, aber es ist wohl kein vollständiges Spiel

Der aktuelle Call of Duty-Ableger Modern Warfare 2 ist gerade erst erschienen, da blickt Activision bereits in die CoD-Zukunft. Denn wie aus einem aktuellen Geschäftsbericht des Publishers hervorgeht, will man auch im nächsten Jahr das derzeitige positive Momentum beibehalten und direkt mit einem neuen Release nachlegen.

Activision nennt es einen "Premium Release", woraus aber nicht konkret abzuleiten ist, ob es sich um einen komplett neuen Teil oder etwas anderes handelt. Fest steht offenbar nur, dass diese neue Veröffentlichung zum Vollpreis verkauft werden wird, darauf deutet zumindest das "Premium" hin. Die CoD-News-Seite CharlieIntel teilte den entsprechenden Absatz aus dem Geschäftsbericht auf Twitter:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Monaten findet ihr hier, alles zum Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

Premium-DLC für Modern Warfare 2?

Branchen-Insider Jason Schreier will bereits wissen, um was es sich bei diesem Premium Release handeln wird. Denn wie der Bloomberg-Journalist als Antwort auf oberen Tweet gab, wird es sich bei der CoD-Veröffentlichung 2023 um keinen neuen Teil, sondern "nur" einen DLC für Modern Warfare 2 handeln. Dieser soll unter anderem neue Maps und weitere Inhalte für den Multiplayer bieten, sowie die Kampagne von MW2 weiterführen – wie schon erwähnt zum Vollpreis.

Schreiers Aussage deckt sich mit Gerüchten, die schon vor Wochen auf einen möglichen DLC für Modern Warfare 2 hinwiesen. Und möglich ist das durchaus, schließlich deutet gerade das Ende der Kampagne eine wie auch immer geartete Fortsetzung an.

Sollte sich Schreiers Aussage bewahrheiten, würde es im Jahr 2023 erstmals keinen komplett neuen CoD-Teil geben. Auch darüber hatte es in der Vergangenheit Gerüchte gegeben, als Gründe wurde hier unter anderem die bevorstehende Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft genannt.

Das Testvideo zur Kampagne von MW2 könnt ihr euch hier anschauen:

13:08 Call of Duty: Modern Warfare 2 - Test-Video zur Story-Kampagne

Erstmal kommt Warzone 2

Ob jetzt DLC oder "richtiger" CoD-Release im nächsten Jahr: Bislang ist das alles noch Zukunftsmusik. Aktuell wirft zunächst mal eine weitere und deutlich früher anstehende Call of Duty-Veröffentlichung ihre Schatten voraus.

Am 16. November erscheint nämlich Warzone 2, die runderneuerte Battle Royale-Variante des Activision-Shooters, die unter anderem den komplett neuen DMZ-Modus mitbringt. Noch in dieser Woche wird Warzone 2 offiziell enthüllt, am Mittwoch wird es jedenfalls neue Infos und ausführliches Gameplay geben.

Würdet ihr einen Vollpreis-DLC für Modern Warfare 2 kaufen?