Mit mehr als 28 Millionen Spielern auf dem PC, der Playstation und der Xbox ist der Free2Play-Titel Trove bereits ein echter Hit. Und bald werden es noch mehr! Denn am 23. Juni 2021 erschien das Spiel auch für die Nintendo Switch, wodurch ihr die spannende Mischung aus Minecraft und MMO auch unterwegs problemlos spielen könnt!

Natürlich stellt sich die Frage, wieso ihr ausgerechnet Trove eine Chance geben solltet, wenn so viele Spiele um eure Aufmerksamkeit betteln. Und wenn euch der Trailer oben noch nicht überzeugt hat, dann gibt es eine ganze Reihe von sehr guten Gründen, wieso ihr es spielen solltet!

1. Trove ist für jeden

Trove konzentriert sich auf die Kernelemente eines MMORPGs, gibt diesen aber einen spannenden Spin. Ihr erkundet Dungeons und erledigt Monster und levelt so eure einzelnen Klassen hoch. Anstatt sein Gameplay jedoch mit tausenden von Features aufzublasen, weiß Trove, was es sein will.

Ihr könnt jederzeit in das Spiel einsteigen, ohne von Spielmechaniken erschlagen zu werden. Doch wenn ihr mehr Zeit mit dem Titel verbringt werdet ihr schnell merken, dass es dennoch nicht an Tiefe mangelt. Denn manch Dungeon wird euch nicht nur mit seinen Bosskämpfen fordern, sondern auch mit seinen Plattforming-Abschnitten.

2. Es frisst nicht viel Zeit (außer ihr wollt es)

Ihr könnt das MMO so lange oder kurz spielen, wie ihr wollt. Nicht nur dauert der Download des Spiels aufgrund seiner geringen Größe nicht lange, auch eure Spielsessions könnt ihr euch gut einteilen. Ihr habt nur 20 - 30 Minuten Zeit? Kein Problem! In dieser Zeit könnt ihr ohne weiteres einen Dungeon abschließen und mit den Belohnungen davon eine neue Klasse freischalten, die euch wiederum einen anderen Spielstil ermöglicht.

Gleichzeitig könnt ihr hunderte von Stunden mit den von Spielern erstellten Inhalten verbringen. Von kosmetischen Items bis hin zu den Dungeons, die ihr in der offenen Welt findet, setzt Trove auf Inhalte, die die Nutzer selbst zusammenbauen. Es wurden bereits mehr als 5.000 Einsendungen von den Spielern selbst in das MMO integriert. Für neue Inhalte ist also stets gesorgt!

3. Die Klassen sind abwechslungsreich

Bei den Klassen habt ihr wesentlich mehr Abwechslung, als ihr das von anderen Spielen kennt. Angefangen bei einem einfachen Ritter oder dem Pistolen-schwingenden Gunslinger bis hin zu einem Neon Ninja mit Wurfsternen oder einem Dinosaurier-Zähmer sollte ihr ohne Probleme einen Spielstil finden, der euch liegt!

Zwischen denen könnt ihr zudem jederzeit ganz nach Belieben wechseln und so ohne weiteres herausfinden, mit welcher ihr am liebsten in den Kampf ziehen wollt. Und sollte doch mal eine langweilig werden, ändert ihr den Beruf einfach wieder aufs Neue!

4. Ihr werdet kreativ!

In eurer privaten Welt, in die ihr auch eure Freunde einladen könnt, sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt! Eine Rennstrecke mit Booten? Kein Problem! Die besten Werke dürft ihr zudem einsenden und habt so die Chance, dass sie offiziell in das Spiel übernommen werden!

Dadurch kommt der Minecraft-Aspekt von Trove zum tragen. Denn ihr könnt eurer Fantasie komplett freien Lauf lassen. Und das nicht nur alleine, sondern auch gemeinsam mit anderen Spielern. Wer will, kann etwa zusammen mit seiner Gilde eine gigantische Club-Welt erstellen!

5. Ein einzigartiger Stil

Nicht nur in Sachen Gameplay, auch bei der Grafik hebt sich Trove hervor. Und das nicht nur mit seinem Voxel-Stil. Auch das Design selbst ist einzigartig und bietet neben wunderlichen Kreaturen auch sonderbare Gebiete, die ihr so in keinem anderem MMO erleben werdet.

Das Gameplay profitiert davon, dass sich das Spiel nicht zu ernst nimmt. Ihr könnt gegen Drachen in einem aktiven Vulkan kämpfen, legt euch gleichzeitig aber auch mit Gegenständen wie Muffins, Löffeln oder Eichhörnchen an. Es setzt dabei auf eine kindliche Fantasie, die mit ihrer endlosen Surrealität überzeugt.

