Gaming-Hardware muss nicht hunderte Euro kosten, um gut genug zu sein und seinen Platz an eurem Gaming-PC zu finden. Solltet ihr jetzt auf der Suche nach gutem Gaming-Zubehör zum kleinen Preis sein, dann sind die neuesten Produkte von Trust einen Blick wert. Trust bietet euch ab sofort zwei neue Gaming-Produkte, mit denen ihr euer Spielerlebnis verbessern könnt.

Trust GXT 980 Redex Wireless Gaming-Maus

Trust GXT 391 Thian Wireless Gaming-Headset

Mit beiden seid ihr bestens fürs Gaming ausgerüstet. Was euch jeweils erwartet, verraten wir euch in diesem Artikel. Alle Gaming-Produkte von Trust findet ihr zudem in ihrem Amazon-Shop.

Mit den Wireless-Helden stundenlang ohne Kabel spielen

Sowohl die Trust GXT 980 Redex Gaming-Maus als auch das Trust GXT 391 Thian Gaming-Headset setzen auf eine kabellose Verbindung. Damit könnt ihr euch ganz aufs Spielen fokussieren und werdet nicht durch lästige Kabel abgelenkt oder eingeschränkt.

Trust GXT 980 Redex Wireless Gaming-Maus

Das erwartet euch: Die Trust GXT 980 Redex Gaming-Maus setzt auf eine Wireless-Verbindung. Dabei ist die Latenz auch bei schnellen Bewegungen sehr gering. Geladen bietet die Redex Gaming-Maus bis zu 50 Stunden Spielzeit. Damit kann sie als Wireless-Held bezeichnet werden, denn mit ihr könnt ihr Spiele über Stunden ohne Kabel spielen.

Sie lässt sich natürlich trotzdem jederzeit laden und alternativ mit Kabel nutzen. Der optische Sensor verfügt über bis zu 10.000 DPI, sodass ihr die Maus bei der Geschwindigkeit bestens auf eure Bedürfnisse einstellen könnt.

Die mechanischen Schalter der Maus bieten eine Haltbarkeit für bis zu 80 Millionen Klicks. Darüber hinaus können RGB-Fans die Trust GXT 980 Redex farblich nach ihren Vorlieben leuchten lassen. Dabei lassen sich die LEDs sogar ganz ausschalten, was wiederum Akku spart.

Die Gaming-Maus von Trust verfügt außerdem über sechs programmierbare Tasten.

So viel kostet sie: Die UVP liegt bei 39,99 Euro.

Trust GXT 391 Thian Wireless Gaming-Headset

Das erwartet euch: Mit dem Trust GXT 391 Thian Wireless Gaming-Headset könnt ihr den Spielsound und den Chat mit anderen kabellos empfangen. Nutzen könnt ihr das Headset am PC, der PS5 und der PS4. Auch das Gaming-Headset ist ein Wireless-Held und garantiert euch stundenlanges Spielen ohne zu laden.

Der Kopfhörer ist besonders nachhaltig, denn er besteht aus recycelten Materialien. Für eine sehr gute Ergonomie sorgen die Ohrpolster aus Kunstleder mit einer Oberschicht aus atmungsaktivem Netzgewebe. Der Bügel für den Kopf ist ebenfalls gepolstert und mit 197g besonders leicht.

Der Akku des Trust Thian Wireless-Headsets bietet bis zu 13 Stunden ununterbrochenes Hörvergnügen. Darüber hinaus lässt sich das Mikrofon jederzeit vom Kopfhörer aus stummschalten.

So viel kostet sie: Die UVP liegt bei 69,99 Euro.