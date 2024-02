Die TV-Sendung mit den meisten Folgen weltweit: Platz 1 hat 22.000 Folgen und kommt aus der DDR

Die am längsten laufende Serie der Welt mit den meisten Episoden ist das Sandmännchen (Quelle: rbb).

Manche Serien entwickeln sich zu echten Dauerbrennern. Wie die Anime-Version von One Piece zum Beispiel, sie kommt auf über 1.000 Folgen. Aber im internationalen Vergleich ist das gar nichts. Es gibt nämlich so einige TV-Sendungen, die aus sehr viel mehr Episoden bestehen. Die mit den meisten Folgen kennt ihr wahrscheinlich alle: Es handelt sich um eine Serie mit über 22.000 Episoden, die immer noch läuft.

Das Sandmännchen: Die längste TV-Serie überhaupt kommt auf über 22.000 Folgen und stammt ursprünglich aus der DDR

Überraschung! Die TV-Sendung mit den allermeisten Folgen kommt aus Deutschland, beziehungsweise ursprünglich aus der DDR. Es handelt sich dabei um den Sandmann beziehungsweise die Serie "Unser Sandmännchen". Sie wird schon seit 1959 produziert sowie ausgestrahlt.

Über 22.000 Episoden: Dass es so viele sind, wirkt bei genauerem Hinsehen eigentlich wenig überraschend. Immerhin kommt das Sandmännchen verlässlich jeden Abend, um die jüngsten unter uns in den Feierabend zu schicken und ihnen Gute Nacht zu sagen.

Wenn wir es noch etwas genauer ausrechnen, müssten mittlerweile eigentlich sogar schon über 23.400 Folgen über unsere Bildschirme geflimmert sein. Die erste Folge kam am 22. November 1959, damals noch im Deutschen Fernsehfunk (DFF) der DDR. Aber auch nach der Wiedervereinigung lief das Sandmännchen noch weiter und erfreut sich immer noch größter Beliebtheit. Natürlich werden Inhalte der Folgen auch wiederverwendet, aber die Anzahl der Ausstrahlungen ist schon beachtlich.

Da kommt so schnell nichts dran: Es gibt zwar einige TV-Serien, die durchaus beeindruckende Zahlen vorweisen können, aber das Sandmännchen steht unangefochten an der Spitze. Wikipedia führt auf der Liste der längsten Fernsehserien die Seifenoper Springfield Story auf Platz zwei an – allerdings mit einem gigantischen Abstand und 'nur' etwas über 15.000 Episoden.

In der Wikipedia-Liste fehlt aber zum Beispiel die indische Serie Krishi Darshan. Die landet mit über 16.000 Folgen also eigentlich auf Platz zwei der längsten Serien mit den meisten Episoden. Um an das Sandmännchen heranzukommen, fehlen ihr aber immer noch ungefähr 7.000 Folgen.

Mittlerweile gibt es sogar gleich zwei Apps: Eine Sandmännchen-App liefert jeden Abend die neueste Folge auf eure Handys und Tablets. Eine andere soll den Kleinsten mit sanften Tönen beim (Ein-)Schlafen helfen. Ansonsten läuft das Sandmännchen aber auch immer noch jeden Abend im TV, und zwar im RBB, MDR und KiKA.

Seht ihr Unser Sandmännchen jetzt mit anderen Augen? Hättet ihr gedacht, dass die TV-Sendung mit den meisten Folgen überhaupt aus Deutschland beziehungsweise der DDR stammt?