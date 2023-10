One Piece: Alle Arcs und Filler: Diese Folgen könnt ihr im Anime getrost überspringen

Alle Filler-Folgen und Arcs im One Piece-Anime.

Mit über 1000 Folgen ist One Piece eine der längsten Anime-Serien und es kommen wöchentlich neue Folgen dazu. Allerdings ist darunter auch die eine oder andere Filler-Folge zu finden, die die Handlung zwar erweitert, aber für die Hauptstory unwichtig ist.

Damit ihr bei eurer Reise auf der Grandline nicht den Überblick verliert, bekommt ihr hier eine Übersicht über alle Arcs und erfahrt, welche Folgen ihr getrost überspringen könnt.

Alle One Piece-Arcs inklusive Filler-Folgen

Inzwischen umfasst der Anime bereits zehn Arcs oder Sagen, die einen größeren Handlungsstrang erzählen und mehrere Sub-Arcs beinhalten. Wir stellen euch einmal alle aktuellen Arcs des Anime vor, die neue Egghead Island-Saga des Mangas ist also noch nicht dabei. Wollt ihr Spoiler vermeiden, solltet ihr die Zusammenfassungen unter den aufgelisteten Folgen meiden.

East Blue Arc

Sub-Arcs: Romance Dawn Orange Town Syrup Village Baratie Arlong Park Loguetown Abiz und der Milleniumsdrache (Filler)

Anime-Folgen: 1-61

Manga-Kapitel: 1-100

Filler-Folgen: Abiz und der Milleniumsdrache 54-61

Darum geht’s: Der East Blue ist einer der vier Ozeane in der Welt von One Piece. Hier startet Ruffy sein Abenteuer auf der Suche nach dem One Piece. Dabei findet er nach und nach seine ersten Crewmitglieder Zorro, Nami, Lysop und Sanji und besiegt einige der stärksten Piraten im East Blue. Außerdem erhalten sie ihr treues Schiff, die Flying Lamb.

Alabasta Arc

Sub-Arcs: Reverse Mountain Whisky Peak Little Garden Drum Island Alabasta Nach Alabasta (Filler)

Anime-Folgen: 62-135

Manga-Kapitel: 101-217

Filler-Folgen: Die Wüstenpiraten 98-99 Die Gesetze des Vertrauens 102 Nach Alabasta 131-135



Darum geht’s: Die Crew muss über den Reverse Mountain die Grand Line betreten. Dabei treffen sie auf den Wal La Boum. Außerdem werden sie in die Machenschaften der Organisation Barock Works und den Bürgerkrieg in Alabasta involviert.

Auf ihrem Weg dorthin kommen sie an verschiedenen Inseln vorbei und treffen auf Drum Island ihren neuen Schiffsarzt Chopper. In Alabasta selbst herrscht ein Krieg, der auch die Moralvorstellungen der Marine auf die Probe stellt.

Skypia Arc

Sub-Arcs: Die Ziegeninsel (Filler) Der Regenbogennebel (Filler) Jaya, Skypia G-8 (Filler)

Anime-Folgen: 136-206

Manga-Kapitel: 218-302

Filler-Folgen: Die Ziegeninsel 136-138 Der Regenbogennebel 139-143 G-8 196-206



Darum geht’s: Nachdem die Unruhen in Alabasta beseitigt wurden, hat sich auch Nico Robin, die zunächst als Antagonistin auftrat, den Strohhüten angeschlossen. Das erste Abenteuer der nun siebenköpfigen Crew geht hoch hinaus in den Himmel. Auf der Suche nach einer legendären goldenen Glocke landen sie auf der Himmelsinsel Skypia. Dabei scheinen sie ganz unbewusst den Spuren von Gold Roger zu folgen.

Water 7 Arc

Sub-Arcs: Long Ring Long Land Der Junge mit dem Horn (Filler) Foxys Rückkehr (Filler) Water 7 Enies Lobby Nach Enies Lobby

Anime-Folgen: 207-325

Manga-Kapitel: 303-441

Filler-Folgen: Der Junge mit dem Horn 220-224 Foxys Rückkehr 225-226 Rückblenden 279-283 Grand Jipang Special 291-292 & 303 Nach Enies Lobby 317-319



Darum geht’s: Die Strohhüte begegnen zum ersten Mal dem Marine-Admiral Aokiji und werden mit Robins Vergangenheit konfrontiert. In Water 7 begibt sich die Crew auf die Suche nach einem Schiffsbauer, denn die Flying Lamb wurde durch die Abenteuer ganz schön mitgenommen. Doch leider sieht es nicht gut aus für das Schiff und die Crew droht zu zerfallen, da sowohl Lysop als auch Robin die Strohhüte verlassen.

Nachdem sie gemeinsam mit der Franky-Family die Regierungsfestung Enies Lobby gestürzt haben, um Robin vor ihrer eigenen Aufopferung zu retten, ist die Crew wieder vereint und hat mit Franky als Schiffsbauer sogar Zuwachs bekommen.

Thriller Bark Arc

Sub-Arcs: Lovely Land (Filler) Thriller Bark Spa Island (Filler)

Anime-Folgen: 326-384

Manga-Kapitel: 442-489

Filler-Folgen: Lovely Land 326-335 Chopper Man Special 336 Spa Island 382-384



Darum geht’s: Ihre Reise führt die Strohhüte plötzlich in das Florian Dreieck, wo sie dem Skelett Brook begegnen. Diesem wurde sein Schatten gestohlen und nachdem das auch einigen der Strohhut-Mitgliedern passiert, landen sie auf dem Geisterschiff Thriller Bark. Hier müssen sie sich einige Kämpfe mit Geistern und Zombies liefern. Nach einem spektakulären Team-Kampf erhalten jedoch alle ihre Schatten zurück und Brook schließt sich der Crew an.

Hier könnt ihr mehr darüber lesen, wie die Strohhut-Mitglieder der Crew beigetreten sind:

Mehr zum Thema One Piece: Alle Mitglieder der Strohhutbande und wie sie zur Crew gestoßen sind von Anne-Marie Scheffler

Marine Ford Arc

Sub-Arcs: Sabaody Archipel Amazon Lily Impel Down Little East Blue (Filler) Marine Ford Nach dem Krieg

Anime-Folgen: 385-516

Manga-Kapitel: 490-597

Filler-Folgen: Grand Jipang Special 406-407 Little East Blue 426-429 Rückblenden 457-458 Toriko Crossover Special 492



Darum geht’s: Die Strohhüte haben die Grand Line zur Hälfte umsegelt. Doch zwischen all der Vorfreude auf die “Neue Welt” steht die Crew plötzlich einem scheinbar unbesiegbaren Gegner gegenüber. Anstatt zu kämpfen sieht selbst Kapitän Ruffy nur einen Ausweg: Flucht. Leider gelingt dies nicht und die Crew wird auf verschiedene Inseln zerstreut.

Ruffy landet auf Amazon Lily, wo er von der geplanten Hinrichtung seines großen Bruders Ace erfährt. Um diese zu verhindern, infiltriert Ruffy das Gefängnis Impel Down und begibt sich auf das Schlachtfeld beim Marine-Hauptquartier. Geplagt von den tragischen Ereignissen dort, entscheidet Ruffy den Strohhüten eine Auszeit zu geben und seine Freunde erst in zwei Jahren wieder zu treffen.

Fischmenscheninsel Arc

Sub-Arcs: Rückkehr nach Sabaody Fischmenscheninsel

Anime-Folgen: 517-574

Manga-Kapitel: 598-653

Filler-Folgen: Toriko Crossover Special 542

Darum geht’s: Nach zwei Jahren trifft sich die gesamte Crew endlich wieder und reist nun in die “Neue Welt”. Nicht nur Ruffy ist in dieser Zeit stärker geworden, auch die restliche Crew hat ohne Pause trainiert. Ihr erster gemeinsamer Stopp ist auf der Fischmenscheninsel. Dort werden die Strohhüte zunächst fälschlicherweise als Kriminelle verurteilt, während sie eigentlich die Insel vor einem internen Bürgerkrieg retten.

Dressrosa Arc

Sub-Arcs: Z’s großer Traum(Filler) Punk Hazard Dressrosa

Anime-Folgen: 575-746

Manga-Kapitel: 654-801

Filler-Folgen: Z’s großer Traum 575-578 Toriko & Dragen Ball Crossover 590 Caesars Verschwinden 626-628



Darum geht’s: Aufgrund eines Notrufs landet die Crew auf der Insel Punk Hazard und trifft auf die Samurai Kinemon und Momonosuke. Schon bald stellt sich heraus, dass auf dieser Insel Drogenexperimente an Kindern durchgeführt werden.

Um dem Drahtzieher auf die Schliche zu kommen, gehen die Strohhüte eine Allianz mit den Heart-Piraten ein und begeben sich auf den Weg nach Dressrosa. Doch die Piraten geraten in eine Falle und die Crew wird getrennt, sodass ein Teil bereits mit dem Schiff voraus segelt, während die anderen für die Rückeroberung von Dressrosa kämpfen.

Whole Cake Island Arc

Sub-Arcs: Silver Mine (Filler) Zou Whole Cake Island Levely

Anime-Folgen: 747-889

Manga-Kapitel: 802-908

Filler-Folgen: Silver Mine 747-750 Die Marine-Rookies 780-782



Darum geht’s: Die Strohhüte vereinen sich auf der Insel Zou wieder, doch Ruffy erfährt plötzlich, dass Sanji ohne weitere Erklärung die Crew verlassen hat. Zudem lernen sie, dass die Minks, die Einwohner von Zou, von den Beast-Piraten angegriffen wurden. Da diese Piraten auch die Besetzer der Heimat der Samurai sind, schließen sich alle zu einer Piraten-Mink-Samurai-Allianz zusammen, um Kaido, den Kapitän der Beast-Piraten, zu besiegen.

Vorher teilen sich die Strohhüte nochmal auf, um Sanji wieder an Bord zu holen. Dabei landen sie auf Whole Cake Island und müssen eine politische Hochzeit zwischen der Vinsmoke-Familie und der Charlotte-Familie verhindern. Schließlich müssen sie ein weiteres Mal die Flucht ergreifen – dieses Mal vor der Piratin Big Mom, die zu den Vier Kaisern der Meere gehört.

Mehr zum Thema Die 7 stärksten One Piece-Teufelsfrüchte bis jetzt von Jasmin Beverungen

Wano Kuni Arc

Anime-Folgen: 890-TBA

Manga-Kapitel: 909-1030

Filler-Folgen: Cidre Guild 895-896 20. Geburtstagsspecial des Anime 907 Utas Vergangenheit 1029-1030



Darum geht’s: Nach einigen anfänglichen Hürden ist die Allianz in Wano Kuni endlich wieder vereint und bereitet sich auf den Kampf gegen die Beast-Piraten vor. Außerdem tritt Jinbei den Strohhut-Piraten bei. Doch auch Big Mom und Kaido haben eine Allianz gegründet.

Nach und nach wird mehr über die Geschichte von Wano Kuni, dem einst regierenden Kozuki-Clan und deren Verbindung zu Whitebeard und Gold Roger enthüllt. Während Ruffy das Leid und Elend im Land sieht, das Kaido verursacht hat, wächst sein Drang, diesen zu besiegen.

