"Meine typische Mario Kart World Online-Erfahrung": Dieser Switch 2-Spieler zeigt, wie chaotisch die Rennen sein können

Im Online-Modus von Mario Kart World könnt ihr euer Können auf die Probe stellen, braucht aber auch Glück.

Die Nintendo Switch 2 ist da und mit ihr auch Mario Kart World. Wer bereits die eine oder andere Runde gegen die Computergegner gefahren ist, denkt vielleicht, er oder sie wäre richtig gut. Aber online wird euch dieses Gefühl höchstwahrscheinlich direkt mit aller Wucht ausgetrieben. Wie so ein typisches Online-Rennen abläuft, zeigt exemplarisch dieses höchst amüsante Video.

Wir alle haben es so oder so ähnlich schon einmal erlebt: Mario Kart World ist online pures Chaos

In Mario Kart World fahren auch online 24 Fahrer*innen um die Wette. Das bringt einige gigantische Massenkarambolagen mit sich und vor allem im Mittelfeld absolutes Chaos. Wenn hier die Items durch die Gegend fliegen, bleibt kein Stein auf dem anderen. Dementsprechend viel Glück braucht ihr auch, um hier irgendwie Land zu sehen.

37:48 Die Nintendo Switch 2 ist da und wir drehen unsere ersten 37 Minuten in Mario Kart World

Autoplay

Mario Kart 8 war viel einfacher? Reddit-User leem230698 zeigt in einem sehr nachvollziehbaren Video, wie schnell sich das Blatt in Mario Kart wenden kann. Generell habe er oder sie Schwierigkeiten, online überhaupt eine Position oberhalb des zehnten Platzes zu erreichen. Im Vergleich zu Mario Kart World habe sich Mario Kart 8 Deluxe wie ein Kinderspiel angefühlt.

Seine oder ihre "typische Mario Kart World Online-Erfahrung" sehe wie folgt aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Was ist da zu sehen? Das Video fängt mit einer ziemlich schwachen Platzierung auf dem 18. von insgesamt 24 Plätzen an. Dank eines Kugelwilli-Items gelingt es der Person allerdings, sich bis auf den zweiten und sogar kurz auf den ersten Platz vorzuarbeiten.

Dann bricht allerdings das Unheil über den armen Shy Guy herein: Er wird von einem grünen Panzer getroffen, mehrfach überholt, über den Haufen gefahren und platt gedrückt, bis er sich schließlich wieder auf dem 22. Platz wiederfindet. So schnell kann es gehen!

"Realistisch betrachtet habe ich nur vier Positionen verloren, aber es tut trotzdem weh."

In den Kommentaren wird fleißig debattiert: Viele Spieler*innen pflichten leem230698 bei, dass in Mario Kart World vor allem online sehr viel auf purem Glück basiert – und nicht so viel auf Können. Es liegt oft einfach nicht in eurer Hand, was bei dem ganzen Chaos herauskommt, das durch so viele Fahrer und Items erzeugt wird.

"Mario Kart Online ist ziemlich gut darin, jede alberne Einbildung zu entfernen, dass man irgendwie gut in dem Spiel wäre."

Es gibt aber auch viel Kritik

Klar, online herrscht das Chaos, aber vor allem der Einsatz der Items im oben eingebundenen Videoclip war wirklich nicht optimal:

Zwei der drei Pilze wurden beispielsweise einfach verschwendet. Ihr solltet immer abwarten, bis sich der Boost voll entfaltet hat, bevor ihr den nächsten Pilz zündet. Einen Pilz in der Hinterhand zu behalten, kann außerdem nie schaden.

Auch die Bananen wurden alles andere als perfekt eingesetzt. Sie hätten deutlich bessere Wirkung als Schutz rund um den Shy Guy herum entfalten können, wenn sie nicht einfach alle hinter ihm abgeworfen worden wären.

Ergeht es euch in den Online-Rennen von Mario Kart World auch regelmäßig so? Habt ihr es schon einmal auf das Siegertreppchen geschafft und falls ja: Wie viel Glück war dabei im Spiel?