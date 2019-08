Diese Ubisoft-Spiele könnt ihr auf der gamescom sehen & zocken

Ubisoft hat das Line-Up für die diesjährige gamescom bekannt gegeben. Auch in diesem Jahr könnt ihr beim französischen Publisher einige Spiele anschauen und ausprobieren.

Der Stand B020 von Ubisoft befindet sich in Halle 6.1.

Diese Titel könnt ihr anzocken:

Zu diesen Titeln werden Live-Demos gezeigt:

Watch Dogs: Legion

Just Dance 2020

Trials Rising

Brawlhalla

und weitere

Merchandise und weitere Veranstaltungen

Wer gerne Ubisoft-Merchandise kaufen möchtet, sollte in Halle 5.2. beim Stand A010 vorbeischauen, dort gibt es nämlich einen eigenen Ubisoft-Merchandise-Stand.

Außerdem finden während der Messe die Rainbow Six Siege German National Finals statt und am Freitag und Samstag gibt es auf der Ubisoft-Bühne einen kleinen Vorgeschmack auf die Assassin's Creed Symphony-Konzerte, die am 4. Oktober in Düsseldorf und am 30. November in Zürich stattfinden werden.