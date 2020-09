Alle Infos zur Ubisoft Forward - Seid heute Abend live mit dabei

In Zeiten der Corona-Pandemie gibt es Neuigkeiten rund um Ubisoft in Form mehrerer digitaler Events, der sogenannten Ubisoft Forward. Heute startet die zweite Ausgabe und hier erfahrt ihr alle wichtigen Infos zum Livestream.

Wann startet die Ubisoft Forward? Am heutigen Donnerstag, den 10. September um 21 Uhr deutscher Zeit geht es los. Bereits eine Stunde vorher startet die Pre-Show.

Wie lange dauert die Show? Die zweite Ausgabe der Ubisoft Forward soll 45 Minuten dauern. Welche Spiele bestätigt wurden, erfahrt ihr weiter unten.

Schaut hier die Ubisoft Forward

Wie gewohnt, könnt ihr die Ubisoft Forward über die offizielle Webseite des französischen Publishers und Entwicklers anschauen. Auch wird der Livestream via YouTube und Twitch übertragen. Sobald verfügbar, werden wir das Video zudem hier im Artikel einbinden.

Alle Infos auf GamePro: Auch bei uns könnt ihr das Event heute Abend live verfolgen. Die wichtigsten News und eine Übersicht mit allen Infos findet ihr zeitnah auf GamePro.de

Diese Spiele sind heute Abend zu sehen

Mit einem kurzen Trailer hat Ubisoft bereits in der vergangenen Woche einige der gezeigten Spiele bekanntgegeben. Heißt, wir bekommen neue Infos zu:

Damit steht auch fest, dass wir nach der Umbenennung von Gods & Monsters in Immortals einen neuen Blick auf das Action-RPG werfen dürfen.

In der Pre-Show gibt es zudem Updates zu bereits erschienenen Spielen wie Ghost Recon Breakpoint, Brawlhalla und The Crew 2.

Was könnte noch gezeigt werden?

Möglich ist auch, dass es nach der Release-Verschiebung von Assassin's Creed Valhalla weitere Einblicke in das Wikinger-Abenteuer gibt. Auch Beyond Good & Evil 2 ist nach langer Informations-Dürre ein heißer Kandidat für die Show, Far Cry 6 könnte ebenfalls Teil der Ubisoft Forward sein. Werfen wir einen Blick auf die Gerüchteküche und aktuelle Leaks, ist aber ein anderes Spiel im Rennen um einen Platz im Livestream weit vorne: Eine Neuauflage von Prince of Persia: The Sands of Time.

Kommt Prince of Persia zurück? Neuste Leaks sprechen eine klare Sprache und auch der Wunsch der Fans auf eine Rückkehr des Prinzen ist riesig. Es würde uns daher schon sehr wundern, wenn wir zur Marke heute Abend nichts zu sehen bekommen.

Keine neuen Infos wird es hingegen zu Skull & Bones geben. Das hat Ubisoft via Twitter bereits bestätigt.

Freut ihr euch auf die Ubisoft Forward und zu welchem Spiel erhofft ihr euch neue Infos?