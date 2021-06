Ubisoft Forward: Alle Spiele, Trailer & Ankündigungen im Überblick

Mit dem Ubisoft Forward-Event hat Ubisoft die erste, große E3 2021-Pressekonferenz hingelegt. Wir zeigen euch hier im Überblick, welche Ankündigungen stattgefunden haben und worauf ihr euch in den kommenden Wochen und Monaten freuen dürft.

Ubisoft Forward: Alle Trailer und Spiele

Mittlerweile ist das Event vorbei. Wir zeigen euch, welche Spiele ihr verpasst habt.

Avatar: Frontiers of Pandora enthüllt - Spiel zum Kino-Hit kommt 2022 für PS5, Xbox Series X und PC

Als Avatar damals in die Kinos kam, brach das SciFi-Fantasy-Abenteuer alle Kino-Rekorde - es hat ein paar Jahre gedauert, aber nun wird es auch in großes, grafisch beeindruckendes Next-Gen-Spiel zum Film geben. Avatar: Frontiers of Pandora soll nächstes Jahr für die neuen Konsolen erscheinen und auf die neueste Version der Snowdrop-Engine zurückgreifen.

Mario+Rabbids: Sparks of Hope - Switch-Sequel zum beliebten Taktik-Hit angekündigt

Die Leak-Spatzen hatten es vorab schon vom E3-Dach gepfiffen - nun ist es offiziell. Mit Mario+Rabbids: Sparks of Hope geht die drollige Zusammenarbeit zwischen Ubisoft und Nintendo in die zweite Runde. Erneut wird es um taktische Kämpfe und viel abgedrehten Humor gehen. Natürlich auch mit ein paar Neuerungen.

Far Cry 6 zeigt neuen Story-Trailer und lässt uns bald auch die kultigen Bösewichte der Vorgänger spielen

Auch Far Cry 6 war natürlich auf Ubisoft Forward vertreten. Zum einen gab es einen neuen Storyt-Trailer zu sehen, der Bösewicht Castillo von seiner dunklen Seite zeigt. Wer kein Problem damit hat, sich den Moment spoilern zu lassen, kann sich den Trailer oben anschauen. Ebenfalls neu ist die Ankündigung, dass auch die Far Cry-Bösewichte Vaas, Pagan Min und Joseph Seed spielbar werden - via Season Pass.

Assassin's Creed Valhalla kündigt Discovery Tour an und lässt Fans über möglichen Muspelheim-Teaser rätseln

Assassin's Creed Valhalla ist ein Erfolg für Ubisoft, daher ist es auch kein Wunder, dass das Action-RPG noch lange unterstützt werden soll. Dazu gehört die bereits bekannte "Belagerung von Paris"-Erweiterung, die erstmals Gameplay spendiert bekam.

Und dann gab es da noch einen verdächtigen Teaser ganz am Ende, der offenbar eine weitere, vielleicht mythologische Erweiterung verspricht. Die feurigen Lande erinnerten nicht von ungefähr an die Erzählungen von Muspelheim.

Aber auch die beliebte Discovery Tour kehrt zurück - wie schon in den Vorgängern können wir in einem Gratis-Update mehr über die historischen Hintergründe des Spiels, sprich das Leben der Wikinger, erfahren.

Rainbow Six Extraction: Endlich wurde erstes Gameplay gezeigt

Rainbow Six Extraction hat eine turbulente Vergangenheit hinter sich, so langsam kommt das Projekt aber ins Rollen. Nachdem nun endlich der finale Name bekannt gegeben wurde, durften wir nun auch erstmals Gameplay zum kommenden Koop-Shooter sehen.

Riders Republic hat einen Release-Termin und zeigt jede Menge neues Gameplay

Wer Steep mochte, wird vielleicht auch Riders Republic mögen. Mit einem neuen Gameplay-Trailer stellte Ubisoft neue Spielmodi und Inhalte zu ihrem Open World-Funsport-Projekt vor. Auch einen Releasetermin gibt es jetzt. Riders Republic erscheint am 2. September 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.

Was gab es sonst noch zu sehen?

