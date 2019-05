Betrunkener Ubi-Mitarbeiter kündigt neues Splinter Cell an & trollt Fans

Die Splinter Cell-Reihe um den Agenten Sam Fisher liegt schon seit mehreren Jahren auf Eis. Kein Wunder also, dass die Fanbase Freudensprünge gemacht hat, als ein Ubisoft-Mitarbeiter scheinbar einen neuen Teil angekündigt hat. Leider handelt es sich dabei nur um einen Witz.

Was ist passiert? Auslöser der Begeisterungsstürme war Julian Gerighty. Dieser verkündete auf Twitter, dass er zusammen mit anderen Ubisoft-Entwicklern am nächsten Splinter Cell arbeite. Auf der E3 solle es mehr Informationen geben, hieß es. Mit dabei seien auch die Creative Directors von The Division 2 und For Honor.

Working on the next #SplinterCell with @danhaynow and @romcamor in #Lyon.

Can’t wait for #E3.

Crossover with #TheCrew2 with @_fergus_ :)

Only missing @GhostRecon and @Rainbow6Game - but on their way.#FarCry#ForHonor #TheDivision2 #RainbowSixSiege #GhostRecon pic.twitter.com/oiwMPTny9Y