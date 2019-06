Splinter Cell auf der E3 2019? - GameStop-Leak lässt Fans erneut hoffen

Um die Splinter Cell-Reihe ist es seit Jahren still geworden. Seit Blacklist gab es keinen neuen Teil des Franchises, zum Leidwesen der Fans. Der Händler GameStop weckt nun mit einem neuen Merchandise-Artikel kurz vor der E3 2019 die Hoffnung der Community.

Bei dem entsprechenden Artikel handelt es sich um das Nachtsichtgerät des Protagonisten Sam Fisher. Eine Replika der ikonischen Brille stand für kurze Zeit bei GameStop auf der Website, wie dem Brancheninsider Wario64 auffiel. Es wird zudem als "E3 Collectible" aufgeführt und soll am 1. November 2019 in den Handel kommen.

Merch zum neuen Spiel? Damit liegt die Vermutung nahe, dass es auf der Messe Neuigkeiten zum Schleich-Franchise geben könnte. Möglich wäre das, aber es gibt auch einige Punkte, die leider dagegen sprechen.

GameStop had these Splinter Cell Sam Fischer goggles up for preorder as an E3 collectible yesterday but for some reason delisted them today pic.twitter.com/9sFXdIrWBB