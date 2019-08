Splinter Cell soll Comeback bekommen, aber freut euch nicht zu früh

Für viele Splinter Cell-Fans lag die Hoffnung auf der diesjährigen E3 in Los Angeles. Wirklich Ankündigungen zum Stealth-Franchise gab es aber nicht, abgesehen von Sam Fishers Auftritt im Mobile-Spiel Tom Clancy's Elite Squad. Ubisoft hat nun noch einmal bestätigt, dass es noch lange dauern wird, bis es wirklich weitergeht.

Das hat CEO Yves Guillemot im Rahmen der chinesischen Spiele-Messe ChinaJoy noch einmal wiederholt, nachdem er es im April bereits gegenüber IGN erklärt hatte. Dieses Mal deutete er allerdings noch an, dass es bis zum nächsten, vollwertigen Splinter Cell noch kleinere Ableger für andere Plattformen geben könnte.

"Was Splinter Cell angeht, wird es eine Reihe an Experimenten geben, allerdings eher auf anderen Geräten. Wir arbeiten viel an der Marke, um irgendwann ein Comeback zu machen. Wir können nicht sagen wann, denn es braucht Zeit, aber wir müssen noch herausfinden, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist."