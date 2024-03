85% Rabatt auf Ubisoft-Spiele im Xbox-Sale! Absolute Top-Hits zum Tiefpreis

Bei Amazon gibt es derzeit viele Ubisoft-Spiele für die Xbox im Angebot.

Ihr wollt eure Xbox-Bibliothek mal wieder richtig aufstocken? Dann habe ich vielleicht die richtige Lösung für euch.

Bei Amazon könnt ihr derzeit verschiedene Ubisoft-Spiele für die Xbox als Download-Code kaufen. Das bedeutet, dass ihr kein Spiel in einer Verpackung erhaltet, sondern direkt einen Download Code, mit dem ihr das Spiel auf eurer Konsole aktivieren könnt. So spart ihr euch auch die lange Lieferzeit!

Far Cry 6 mit 75% Rabatt

In Far Cry 6 schlüpfst du in die Rolle von Dani Rojas auf der fiktiven Karibikinsel Yara, die unter der Herrschaft eines brutalen Diktators steht. Ob euer Spielecharakter Dani männlich oder weiblich ist, könnt ihr hierbei selbst entscheiden.

2:08 Far Cry 6: Intro-Trailer stellt das neue Insel-Setting vor

Es liegt nun an euch, für die Freiheit der Insel zu kämpfen. Durch die packende Geschichte, eine beeindruckende Auswahl an Waffen und Fahrzeugen, sowie zahlreiche Nebenquests bietet euch Far Cry 6 ein intensives Spielerlebnis, das sowohl Fans der Serie als auch neue Spieler begeistert.

Lebendige Hauptstadt: In Esperanza muss man sich gegen den Diktator Antón wehren.

In Esperanza muss man sich gegen den Diktator Antón wehren. Neue Tiergefährten: Kein Guerillero sollte alleine kämpfen! Ihr könnt euch zum Beispiel den süßen Dackel Chorizo an eure Seite holen.

Kein Guerillero sollte alleine kämpfen! Ihr könnt euch zum Beispiel den süßen Dackel Chorizo an eure Seite holen. Geteiltes Land: Einige folgen Antón blind, während andere Bewohner der Insel von seiner Vision eines Paradieses unterjocht werden.

Avatar: Frontiers of Pandora - Erlebt jetzt eine zauberhafte Welt

Das Action-Adventure von Ubisoft entführt euch in das unerforschte westliche Grenzgebiet von Pandora. Nach ihrer Entführung durch die menschliche Militärorganisation RDA werden die Spieler als Na'vi von den Menschen für deren Zwecke ausgebildet und geformt.

Ab in den Dschungel und auf die Suche nach den Geheimnissen dieses mysteriösen Ortes.

Werdet Teil der Navi: Passt euren Charakter an, nutzt eure unglaubliche Kraft und Beweglichkeit, stellt neue Ausrüstung her und verbessert eure Fähigkeiten und Waffen.

Passt euren Charakter an, nutzt eure unglaubliche Kraft und Beweglichkeit, stellt neue Ausrüstung her und verbessert eure Fähigkeiten und Waffen. Fliegt durch die Lüfte: Mit einer eigenen Banshee kannst du nicht nur durch die Lüfte fliegen, sondern dir auch in Luftkämpfen einen Vorteil verschaffen!

Mit einer eigenen Banshee kannst du nicht nur durch die Lüfte fliegen, sondern dir auch in Luftkämpfen einen Vorteil verschaffen! Meistert diverse Kampfstile: Ihr könnt entweder mit den traditionellen Präzisionswaffen der Na'vi kämpfen oder auf menschliche Waffen wie Sturmgewehre oder Schrotflinten zurückgreifen.

Ihr könnt entweder mit den traditionellen Präzisionswaffen der Na'vi kämpfen oder auf menschliche Waffen wie Sturmgewehre oder Schrotflinten zurückgreifen. Vollständige Koop-Kampagne: Die gesamte Geschichte kann als Einzelspieler-Kampagne oder mit einem Freund im Online-Koop-Modus gespielt werden.

