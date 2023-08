Überraschung! Assassin's Creed Mirage erscheint früher als gedacht - Ubisoft zieht Release vor

AC Mirage hat ein neues Release-Datum erhalten.

Dass Games verschoben werden, kommt in der Videospiellandschaft oft vor; dass Spiele nach vorne gelegt werden, erleben wir hingegen eher seltener. Wie Ubisoft jetzt bekannt gibt, hat Assassin's Creed Mirage den Goldstatus erreicht und erscheint eine ganze Woche eher als ursprünglich angekündigt.

Wann erscheint Assassin's Creed Mirage?

Release: Am 05. Oktober 2023

Am 05. Oktober 2023 Plattformen: Das Spiel erscheint für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S sowie für den PC

Ursprünglich sollte das Action-Adventure am 12. Oktober 2023 auf den Markt kommen. Zusätzlich dazu hat Ubisoft bekanntgegeben, dass Mirage den Goldstatus erreicht hat. Die Entwicklung ist also soweit abgeschlossen, dass eine Master Copy des Titels in den Handel kommen kann.

Was euch in Assassin's Creed Mirage erwartet

Das untere Video zeigt euch übrigens knapp acht Minuten Gameplay zum neuesten Assassin's Creed:

7:52 Assassin's Creed Mirage - Fast 8 Minuten Gameplay von der Ubisoft Forward

Darum geht's in Mirage: Im Gegensatz zu Assassin's Creed: Valhalla, dem letzten großen Ableger der Meuchelmörder-Reihe, handelt es sich bei Mirage nicht etwa um ein Open World-Spiel, sondern um ein Action-Adventure, das sich frühere Serienteile wie Assassin's Creed 1 und 2 zum Vorbild nimmt. Auftragsplanung, Schleichen und Parkour stehen hier also wieder im Fokus.

Wir schlüpfen in die Rolle von Basim Ibn Is'haq, den wir bereits aus Valhalla kennen. Allerdings ist die Story rund 20 Jahre vor den Ereignissen des Wikinger-Abenteuers angesetzt und wir begleiten den noch jungen Helden und erleben dessen Aufstieg zum Assassinen in Bagdad. Wie wir es von der Reihe gewohnt sind, spielt auch Mythologie wieder eine große Rolle in der Geschichte. So ist in den ersten Trailern zu Mirage beispielsweise ein Dschinn zu sehen.

Die Spielzeit von Mirage soll sich auf rund 20 Stunden beschränken, auch in Sachen Umfang orientiert sich das Bagdad-Abenteuer also an frühere Serienteile.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Freut ihr euch auf Assassin's Creed Mirage und was sagt ihr dazu, dass uns mit dem neuen Serienableger nach langer Zeit mal wieder ein Action-Adventure erwartet?