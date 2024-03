Ultra Instinct Goku vs Beast Gohan-Kampf geht ins Finale mit dem nächsten Manga-Kapitel und diese Fan-Zeichnung des Kampfes passt perfekt

In Dragon Ball Super Kapitel 103 erreicht der Kampf zwischen Ultra Instinct Goku und Beast Gohan seinen Höhepunkt. (© Toei Animation)

Der Manga von Dragon Ball Super erreicht mit dem epischen Kampf zwischen Ultra Instinct Goku und Gohans neuer “Beast”-Form einen neuen Höhepunkt in der Geschichte. Über all die Jahre gab es immer wieder Diskussionen in der Community, wie stark Gohan im Vergleich zu Goku und Vegeta nun wirklich ist, da er sich im Gegensatz zu den beiden nicht auf das Kämpfen konzentriert.

Im Film von Dragon Ball Super: Super Hero und in der gleichnamigen Arc im Manga hat Son Gohan eine neue Form namens “Beast Gohan” erhalten, die sogar als seine ultimative Form bezeichnet wird. Nach dem Abschluss der Super-Hero-Arc hat Goku einen kleinen Trainingskampf gegen Gohan gestartet, nachdem er von der neuen Form seines Sohnes gehört hatte.



Mit dem kommenden Kapitel 103 erreicht dieser Trainingskampf seinen Höhepunkt und ein Dragon Ball-Fan hat eine passende Zeichnung zu diesem epischen Schlagabtausch gezeichnet.

Das Storyboard zu Ultra Instinct Goku vs. Beast Gohan

Beast Gohan und Ultra Instinct Goku drehen auf und Goku zeigt wie stark er im Ultra Instinct ist. (© Toyotaro / SHUEISHA)G

Auf der offiziellen Seite von Dragon Ball wurde das Storyboard zum Höhepunkt des Kampfes im nächsten Kapitel veröffentlicht und es ist unschwer zu erkennen, dass Goku nach einem starken Treffer von Gohan sein Ultra Instinct aktiviert und zurückschlägt. Damit scheint er die Oberhand im Kampf zwischen den beiden zu gewinnen und das Storyboard endet mit Gohans harter Landung auf dem Boden.

Die kompletten Manga-Entwürfe zum Kampf sind nur bis 2 Uhr morgens am 21. März verfügbar, bevor das offizielle Kapitel in den folgenden Tagen veröffentlicht wird.

Dragon Ball-Fan zaubert eine passende Zeichnung

Dragon Ball-Fan und ebenfalls Künstler Kakeru, der für seine Fan-Zeichnungen zu Dragon Ball und seine akkurate Imitierung von Akira Toriyamas Stil bekannt ist, stellt bereits in einer seiner neuen Werke den Kampf der beiden perfekt dar.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das Werk von Kakeru erschien vor dem Release des Storyboards und verkörperte den Kampf zwischen der beiden starken Saiyajins bereits perfekt in einem Bild.

Auf dem Bild stehen sich Gohan in seiner Beast-Form und Goku im Ultra Instinct direkt Schulter an Schulter in einem Nahkampf gegenüber. Goku fängt einen Faustschlag von Gohan ab und Gohan pariert einen Treffer von Goku. Beide Auren der beiden stoßen aufeinander und der Boden bricht unter ihren Beinen zusammen.

Somit ist diese Zeichnung eine gelungene Verkörperung des Machtverhältnisses zwischen den stärksten Formen von Vater und Sohn.

Wie ist eure Meinung zum epischen Kampf zwischen Gohan und Goku und wer ist eurer Meinung nach stärker?