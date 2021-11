30 vs. 60. vs. 100+ FPS: Welche Framerate sollte es beim Spielen mindestens sein?

Eine Bildrate mit mindestens 30 Bildern in der Sekunde sind essenziell, um für ein flüssiges und geschmeidiges Spielgefühl zu sorgen. Doch nach oben geht noch mehr: Stabile Framerates mit 60 Bildern oder mehr in der Sekunde sind spätestens mit der Einführung von PS5 und Xbox Series X auch im Konsolenbereich zur Norm geworden.

Und auch Framerates von 100 fps oder gar mehr sind auf Konsolen nicht mehr undenkbar, sondern sind gerade im Multiplayer-Bereich immer häufiger zu finden. Im Rahmen der Find Your Next Game: Hardware Edition wollen wir jetzt von euch wissen: Welche Framerate sollte es beim Spielen mindestens sein?



Reicht euch weiterhin der "Standard", also 30 fps? Oder seid ihr von höheren Framerates mittlerweile so verwöhnt, dass ihr ohne nicht mehr könnt? Macht mit bei unserer Umfrage und schreibt uns in die Kommentare!

