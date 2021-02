Umfrage: 60fps, 4K oder doch Raytracing? Was ist euch wichtiger?

In einer perfekten Welt bieten Konsolenspiele super flüssige 120fps, kommen mit einer nativen 4K-Auflösung daher und Raytracing, logo, ist ebenfalls dabei. Sicher gelangen wir in einigen Jahren durch immer potenter werdende Hardware und durch die steigende Erfahrung der Entwickler an diesen Punkt, die Realität schaut jedoch auf PS5 und Xbox Series X und erst recht auf der Last-Gen ganz anders aus.

Jüngstes Beispiel ist die Ultimate Edition von Control, die ihr aktuell mit einer aktiven PS Plus-Mitgliedschaft "kostenlos" herunterladen könnt. Wie wir es früher von der PS4 Pro und der Xbox One X kennen, bietet das Next Gen-Upgrade zwei unterschiedliche Modi, die uns die Qual der Wahl lassen. Entscheiden wir uns für 60fps/1440p oder wählen wir die Raytracing-Option mit 30fps/1440p.

Im Endeffekt läuft es also auf die Frage hinaus, ob uns das geschmeidige Gameplay wichtig ist oder wir eine hübschere Grafik bevorzugen.

Raytracing? Was war das doch gleich? Vereinfacht ausgedrückt, führt Raytracing zu einer realitätsnahen Beleuchtung und besseren Reflexionen in Spielen. Spiele wie Watch Dogs 3, Spider-Man: Miles Morales oder eben Control sehen dadurch hübscher aus, wirken realistischer. Das Problem mit der Technologie ist jedoch, dass sie stark an den Ressourcen der jeweiligen Hardware nagt, weswegen der Einsatz oft mit Kompromissen in Bezug auf eine geringere Auflösung oder eine niedrigere Bildrate verbunden ist.

Umfrage: Performance vs. Grafik

Uns würde daher interessieren, welchen Modus ihr bevorzugt. Muss ein Shooter, ein Action-Adventure oder ein Rollenspiel im Jahr 2021 mit 60fps laufen oder bevorzugt ihr die bessere 4K-Grafikqualität? Oder sind euch beide Punkte mehr oder weniger egal und Hauptsache Raytracing ist aktiv?

Nehmt liebend gern an unserer Umfrage teil und/oder schreibt eure Meinung in die Kommentare.

Wie gewohnt, werden wir die Umfrage in wenigen Tagen auswerten und dabei das Stimmungsbild der GamePro-Community mit einbeziehen. Daher würden wir uns freuen, wenn ihr die Gründe für eure Wahl kurz in Worte fasst.

Wir sind jedenfalls sehr gespannt, welcher Grafikmodus bei euch das Rennen macht.