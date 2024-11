Control 2-Entwickler verrät die Budget-Höhe für das Action-RPG und wie oft es sich verkaufen muss, um erfolgreich zu sein

Remdey hat die Kosten von Control 2 enthüllt und erste angestrebte Absatzzahlen genannt.

Transparenz ist in der Videospielbranche sehr oft keine Selbstverständlichkeit und was wirklich hinter den Kulissen der Studios und Publisher passiert, können selbst Analyst*innen oft nur erahnen.

Daher erstaunt es umso mehr, dass Alan Wake- und Control-Entwickler Remedy Entertainment jetzt ganz offen enthüllt hat, was ihre nächsten Spiele kosten und wie oft sie sich in ihrer Lebensspanne zwischen 3 und 5 Jahren verkaufen müssen, damit das Projekt rentabel ist. (via IGN)

So viel kosten Remedys künftige Spiele

Die Daten stammen dabei direkt aus dem jüngsten Investment-Meeting des finnischen Entwicklers und geben einen genauen Einblick in die Wirtschaftsprognosen für Control 2 und FBC Firebreak, Remedys kommenden PvE-Shooter.

Genannt werden unter anderem das eingeplante Budget, der Preispunkt und wie viele Spiele verkauft werden müssen, um 100 % des ROI (Return on Investments) zu erreichen.

Die Zahlen für Control 2

Für Control 2 wird ein Budget von 50 Millionen Euro angegeben, der Titel wird wie bereits das erste Abenteuer von Jesse Faden als AAA-Spiel eingestuft. Insgesamt müssen von dem Spiel zudem 3-4 Millionen Kopien verkauft werden, um 100 % des ROI zu erreichen. Control ist laut offiziellen Angaben von Remedy bislang 4,5 Millionen Mal über die Ladentheke gewandert.

Interessant: Remedy gibt zudem an, dass Control 2 ein Action-RPG wird. Das erstaunt, da der Vorgänger noch in die Kategorie der Action-Adventures fällt.

Die Zahlen für FBC Firebreak

Für den PvE-Koop-Shooter FBC Firebreak, der im gleichen Univerum wie Control spielt, wird hingegen "lediglich" ein Budget von 30 Millionen Euro veranschlagt, was aber auch daran liegt, da es sich um ein Spiel im mittleren Preisbereich handelt – schätzungsweise um die 30 bis 40 Euro.

Um 100 % des ROI zu erreichen, muss sich Firebreak ganze 3 Millionen Mal verkaufen.

Interessante Zahlen, speziell für ein AAA-Spiel

Hören wir von Budget-Zahlen im AAA-Bereich, bekommen wir meist Höchstwerte wie die gemunkelte Summe von GTA 6 mit, das mit allem Drum und Dran angeblich ca. 2 Milliarden Dollar kosten soll. Doch auch Spiele wie Cyberpunk (ca. 400 Mio) oder The Last of Us 2 (ca. 200 Millionen) sind enorm teuer.

Umso spannender ist es daher, welches vergleichsweise geringe Budget Remedy für ein AAA-Spiel wie Control 2 einplant.

Hättet ihr damit gerechnet, dass für Control 2 lediglich ein Budget von 50 Millionen Euro veranschlagt wird?