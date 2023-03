8 Spiele mit 94% Rabatt: In diesem Bundle bekommt ihr Hellblade, Control und mehr richtig günstig

Das Bundle lässt euch unter anderem mit Jesse Faden auf die Reise gehen.

Ihr braucht neues Zockfutter in eurer Spielebibliothek? Da habt ihr jetzt mit dem Humble Heroines Bundle eine richtig gute Chance, günstig an gleich acht tolle Spiele zu kommen. Für die ganz unterschiedlichen Titel müsst ihr insgesamt nur 14,12€ hinlegen, also pro Spiel nur etwa 1,77€. Falls ihr möchtet, könnt ihr aber auch mehr zahlen. Mit dem Kauf tut ihr nämlich auch noch Gutes und unterstützt wohltätige Organisationen.

Das ist das günstige Spiele-Bundle

Diese Spiele sind im Heroines Bundle enthalten:

Ihr könnt euch das Paket bei Humble sichern und entweder 14,12€ oder eine der anderen vorgeschlagenen Preisoptionen von 25€ bis 45€ wählen. Einen eigenen Preis anzugeben (mindenstens 14,12€), ist ebenfalls möglich. Ihr erhaltet die Spiele dann als Steam-Keys.

Dieses Spielepaket ist anlässlich des Women’s History Month erschienen und ihr unterstützt beim Kauf neben Humble und den Entwickler*innen auch wohltätige Organisationen. In diesem Fall sind das die Organisation "Girls Who Code" und der "Girls Make Games Scholarship Fund".

Die Highlights des Bundles

Hellblade: Senua's Sacrifice

9:44 Hellblade: Senua's Sacrifice - Neues Video zeigt die Stimmen im Kopf der Heldin

In Hellblade schlüpft ihr in die Rolle der Pikten-Kriegerin Senua. Sie ist eine Ausgestoßene und begibt sich nach einem brutalen Angriff auf ihr Dorf ganz alleine auf eine gefährliche Mission. Ihr Ziel ist es, Hela, die Göttin der Unterwelt höchstpersönlich, zu konfrontieren.

Auf dem Weg muss sie gegen maskierte Krieger kämpfen und Rätsel lösen. Weitaus herausragender als die Spielmechaniken sind aber die Story und die Heldin selbst. Als Senua spielt ihr eine Kriegerin mit psychischen Erkrankungen, die Stimmen in ihrem Kopf hört.

Control

1:39 Control - Schickes Art Design & coole Action im neuen Gameplay-Trailer

Control ist ein Third Person-Shooter vom Max Payne-Entwickler Remedy. Auf euch warten actiongeladene Kämpfe, ein mysteriöses Setting und eine abgedrehte Story.

Ihr spielt Jesse Faden, die ihren verschwundenen Bruder sucht und im Federal Bureau of Control landet. Diese ziemlich ungewöhnliche Organisation befasst sich mit übernatürlichen Phänomenen aus anderen Dimensionen. In ihrem Hauptsitz, dem Ältesten Haus, erlebt ihr jede Menge surreale Szenen.

Neben diesen zwei top Spielen stecken weitere coole Titel im Bundle. Da wäre zum Beispiel Call of the Sea, ein Mystery Adventure, bei dem sich Protagonistin Norah auf der Suche nach ihrem verschollenen Mann auf eine geheimnisvolle Insel begibt. Und auch mit Syberia: The World Before bekommt ihr ein spannendes Adventure. Der neueste Teil der Reihe ist erst im letzten Jahr erschienen.

Ist dieses Bundle was für euch?