Umfrage-Auswertung: Eure liebsten Controller sind aktuell immer noch schwer zu bekommen

In den letzten 35 Jahren sind zusammen mit Konsolen jede Menge hervorragende Controller erschienen, mit denen etliche von uns auch viele wunderbare Erinnerungen und Spielerlebnisse verbinden. Unsere Umfrage nach euren liebsten Controllern war also in gewissem Sinne auch eine emotionale. Denn welches Pad tatsächlich das beste ist, ist auch ein Stückweit eine Glaubensfrage und kann auch davon abhängen, mit welchen Systemen man selbst aufgewachsen ist.

Nintendo, Sony oder Microsoft: Wer hat den besten Controller gebaut? Genau diese Frage haben wir gestellt und knapp 7.000 von euch haben bei der Umfrage mitgemacht - ein herzliches Dankeschön dafür von uns! Jetzt wollen wir euch aber nicht länger auf die Folter spannen und präsentieren den Gewinner.

Die aktuelle Controller-Generation ist euer Favorit

Platz 1: PS5/DualSense (30%, 2123 Abstimmungen)

Platz 2: Xbox Series X/S (26%, 1780 Abstimmungen)

Platz 3: Xbox One (11%, 800 Abstimmungen)

Platz 4: PlayStation 4 (9%, 664 Abstimmungen)

Platz 5: Switch Pro Controller (6%, 385 Abstimmungen)

Platz 6: GameCube (5%, 322 Abstimmungen)

Platz 6: Xbox 360 (5%, 322 Abstimmungen)

Platz 8: Nintendo 64 (2%, 152 Abstimmungen)

Platz 9: Super Nintendo (2%, 150 Abstimmungen)

Platz 10: PlayStation 3 (1%, 66 Abstimmungen)

Platz 11: NES (1%, 52 Abstimmungen)

Platz 12: PlayStation 2 (1%, 51 Abstimmungen)

Platz 13: Wii (Nunchuck + Remote) (1%, 45 Abstimmungen)

Platz 14 Wii U Pro Controller (0%, 34 Abstimmungen)

Platz 14 PlayStation (0%, 34 Abstimmungen)

Abstimmungen Gesamt: 6.977 (Stand. 15.10. 18:50 Uhr)

Wie ihr sehen könnt, gibt es ein recht eindeutiges Ergebnis. Die beiden Controller der aktuellen Generation thronen ganz oben in eurem Ranking, der DualSense schnappt sich dabei mit knapp 30% Stimmenanteil den ersten Platz. Schon merkbar abgeschlagen folgen danach die Steuereinheiten für die Xbox One und die PS4, der Pro Controller für die Switch, das Gamecube-Pad und der Xbox 360-Controller können ebenfalls noch ein paar hundert Stimmen einsammeln. Letzter im Ranking ist der Original-Dualshock Controller, der natürlich aus heutiger Sicht etwas anachronistisch wirkt, aber für 34 von euch trotzdem einen ganz besonderen Platz im Herzen hat.

Die ersten beiden Plätze sind auf der einen Seite überraschend, da die beiden Systeme nach wie vor nur schwer zu bekommen sind. Auf der anderen Seite verwundert die hohe Platzierung aber auch nicht, da es sich bei beiden Controllern um die aktuell modernsten und am weitesten entwickelten Vertreter bereits bewährter Konzepte handelt. Der Nostalgie-Bonus spielt dementsprechend also für viele von euch keine besonders wichtige Rolle.

Stimmen aus der Community

Unter der Umfrage haben viele von euch ihre Entscheidung noch einmal in die Kommentare geschrieben und in einigen Fällen auch erläutert. Hier einige Auszüge.

Durzo: "Ich hatte eigentlich noch nie einen Controller, mit dem ich wirklich schlecht zurecht gekommen bin, seitdem ich mit Konsolen spiele."

"Ich hatte eigentlich noch nie einen Controller, mit dem ich wirklich schlecht zurecht gekommen bin, seitdem ich mit Konsolen spiele." Thortank: "Für mich war es immer der Xbox Controller, aber diese Generation ist es der Dualsense aufgrund der Adaptive Trigger."

"Für mich war es immer der Xbox Controller, aber diese Generation ist es der Dualsense aufgrund der Adaptive Trigger." DerGiftigeIre: "N64. Damit ist die Umfrage beendet. Wer den Bananencontroller nicht ehrt, sollte niemals wieder zocken dürfen. Junge, habe ich mir in Games wie Mario Party Haut von der Handfläche gehobelt, weil man den Stick im Kreis drehen konnte. [...]"

"N64. Damit ist die Umfrage beendet. Wer den Bananencontroller nicht ehrt, sollte niemals wieder zocken dürfen. Junge, habe ich mir in Games wie Mario Party Haut von der Handfläche gehobelt, weil man den Stick im Kreis drehen konnte. [...]" APR ARTEMIS: "Der Series X COntroller ist für mich eigentlich wie geschaffen. Sinnvolle Weiterentwicklung des One COntrollers und hochwertig verarbeitet ohne viel Schnickschnack. Gleich danach kommt der Switch Pro Controller."

"Der Series X COntroller ist für mich eigentlich wie geschaffen. Sinnvolle Weiterentwicklung des One COntrollers und hochwertig verarbeitet ohne viel Schnickschnack. Gleich danach kommt der Switch Pro Controller." Doomac91: "Schwierige Frage. Ich mag eigentlich sämtliche Controller von den großen Drei. [...]"

"Schwierige Frage. Ich mag eigentlich sämtliche Controller von den großen Drei. [...]" TheAnn: "Aufgrund der Features der Dualsense von Sony. Der Switch Pro liegt aber auch sehr sehr angenehm in der Hand, ist aber etwas laut."

"Aufgrund der Features der Dualsense von Sony. Der Switch Pro liegt aber auch sehr sehr angenehm in der Hand, ist aber etwas laut." ChrizzleFoShizzle: "Der Dualsense ist den anderen (zur Auswahl stehenden) Controllern in fast allen Belangen deutlich überlegen. Die Stick-Anordnung ist Geschmacksache, da finde ich das Xbox-Layout auch besser. Außerdem könnte der Akku ruhig länger halten. Aber ansonsten lässt er die Konkurrenz alt aussehen. [...]"

"Der Dualsense ist den anderen (zur Auswahl stehenden) Controllern in fast allen Belangen deutlich überlegen. Die Stick-Anordnung ist Geschmacksache, da finde ich das Xbox-Layout auch besser. Außerdem könnte der Akku ruhig länger halten. Aber ansonsten lässt er die Konkurrenz alt aussehen. [...]" Datalus: "Der Nintendo Switch Pro Controller ist von der Haptik der beste Controller für mich. Liegt super in der Hand, und alle Tasten sind gut erreichbar."

"Der Nintendo Switch Pro Controller ist von der Haptik der beste Controller für mich. Liegt super in der Hand, und alle Tasten sind gut erreichbar." BiBaButzemann: "Bis vor kurzem war Gamecube-Controller mein Lieblingscontroller. Allerdings hat der DualSense diesen nun ersetzt! [...]"

"Bis vor kurzem war Gamecube-Controller mein Lieblingscontroller. Allerdings hat der DualSense diesen nun ersetzt! [...]" Psychael: "Ich habe das Kriterium, wie wichtig der Controller für die Entwicklungshistorie war, völlig ignoriert und mich nur daran orientiert, wie gerne ich heutzutage mit ihm zocken würde. Habe da für Xbox 360 gestimmt. [...]"

Weitere Stimmen und Kommentare findet ihr unter unserem Aufruf-Artikel zur Umfrage. An dieser Stelle noch einmal einen großen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer!