Es war die Branchen-Nachricht des Jahres. Microsoft kauft Bethesda samt seiner Studios für 7,5 Milliarden US-Dollar. Hinter dem Deal verbirgt sich für Xbox-Fans vor allem eins: Enorm viel Potential und die Aussicht auf (zeit-)exklusive Spiele und Zusatzinhalte. Fehlte es speziell der aktuellen Xbox-Generation im Vergleich zur PS4 an exklusiven Mainstream-Blockbustern, könnte sich das in den kommenden Jahren unter anderem durch Spiele wie The Elder Scrolls 6, Starfield und ein neues Fallout ändern.

Ein knappes Rennen: Bereits vergangene Woche haben wir euch gefragt, welche der beiden Next Gen-Konsolen es zum Launch sein soll. Eine Auswertung folgt in der kommenden Woche, doch so viel vorab: Bereits vor dem Bethesda-Deal war die Kluft zwischen PS5 und Xbox Series S/X weit geringer als noch Ende Juli.

Umfrage: Holt ihr euch jetzt doch eine Xbox Series X/S?

Wir sind daher mal wieder neugierig und wollen von euch wissen, ob der Kauf des großen Publishers etwas in euch ausgelöst hat, ihr sagt, jetzt hole ich mir eine Xbox Series S/X. Oder hat euch der Kauf vielleicht sogar eher abgeschreckt, da ihr generell gegenüber Studiokäufen sehr kritisch eingestellt seid, euch solche Entscheidungen eher dazu bewegen von einer Konsole Abstand zu halten.

Daher von uns die Frage: Nach dem Bethesda-Deal, kauft ihr euch jetzt eine Xbox Series S/X?

Ein wichtiger Hinweis: Bei unserer Umfrage geht es um eure mögliche Kaufabsicht, NICHT darum, ob ihr den Kauf generell gut oder schlecht findet.

Die Auswertung der Umfrage samt euren Aussagen aus dem Kommentarbereich findet ihr dann wie gewohnt in den kommenden Tagen auf GamePro.de.

Hat der Bethesda-Deal euer Xbox-Kaufverhalten geändert? Schreibt gerne eure Begründung in die Kommentare.