Die Würfel sind gefallen. In den vergangenen beiden Wochen haben Sony und Microsoft sämtliche Next Gen-Karten auf den Tisch gelegt und ab sofort liegt die Entscheidung bei uns. Holen wir uns zum Launch im November eine PS5, eine Xbox Series X/S oder greifen wir gleich zu beiden Konsolen?

Für uns als neugierige Redakteure ist es daher an der Zeit, ein abschließendes Stimmungsbild von der GamePro-Community einzuholen. Die Auswertung der letzten Umfrage könnt ihr übrigens hier nachschauen:

143 5 Mehr zum Thema PS5 & Xbox Series X-Kauf: Zum Launch habt ihr einen klaren Favoriten

Seid ihr euch übrigens was den Kauf einer Next Gen-Konsole anbelangt noch unsicher, haben wir hier alle Informationen zu PS5 & Xbox Series X/S in großen Übersichtsartikeln zusammengefasst:

Welche Spiele euch zum Launch der PS5 beziehungsweise zum Launch der Xbox Series erwarten, könnt ihr bei hier ebenfalls nachlesen. Soeben erreichte uns die Meldung, dass auch die Redux-Version von Observer pünktlich zum Start der Next-Gen erscheint.

PS5, Xbox Series X/S oder keine Konsole zum Launch?

Auf Basis des aktuellen Wissenstandes wollen wir jetzt von euch wissen: Welche Next Gen-Konsole(n) wollt ihr euch direkt zum Launch Ende des Jahres kaufen? Die PS5? Die Xbox Series? Beide? Oder keine? Macht mit bei unserer Umfrage oder schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Ein wichtiger Hinweis: Bei unserer Umfrage geht es um eure Kaufabsicht, NICHT darum, welche der beiden Konsolen besser ist. Behaltet das bitte im Hinterkopf und seid lieb zueinander!

Die Auswertung der Umfrage samt euren Aussagen aus dem Kommentarbereich findet ihr dann wie gewohnt in der kommenden Woche auf GamePro.de.

Welche Next Gen-Konsole holt ihr euch zum Launch? Schreibt eure Begründung gerne in die Kommentare.