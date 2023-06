Umfrage: Disc vs. Digital – Was kauft ihr?

Kauft ihr eure Spiele physisch oder digital?

Um Bethesdas RPG Starfield gab es zuletzt etwas Verwirrung. Denn erst hieß es, dass sämtliche physischen Versionen des Spiels ohne Disc kommen würden, dann wurde der entsprechende Tweet gelöscht. Mittlerweile gibt es ausreichend Informationen, der Aufschrei war aber groß.

Denn: Offenbar gibt es noch viele, die ihre Spiele nach wie vor in physischer Form kaufen und sich ins Regal stellen – trotz einer gewissen "Bequemlichkeit" von Digitalspielen. Was uns zu der logischen Frage und Schlussfolgerung geführt hat: Wie sieht es in der GamePro-Community aus?

Disc? Digital? Oder gemischt?

Und genau deshalb gibt es diese Umfrage, in der wir von euch wissen wollen, was ihr hauptsächlich kauft: Disc oder Digital? Kauft ihr mittlerweile ausschließlich eine der genannten Arten oder gemischt? Stimmt ab und verratet uns eure Meinung!

Anschließend könnt ihr eure Abstimmung in den Kommentaren gerne auch ausführlicher begründen. Warum habt ihr die Antwortmöglichkeit gewählt, die ihr gewählt habt? Wir sind auf eure Kommentare gespannt!

Mehr Umfragen auf GamePro.de

Auf GamePro.de wollen wir regelmäßig eure Meinungen oder Einschätzungen zu bestimmen Themen wissen. So fragten wir in den vergangenen Wochen unter anderem auch danach, welcher Tempel aus The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom euer Favorit ist oder welcher Dragon Ball-Saiyajin der beste aller Zeiten ist.