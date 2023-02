The Legend of Zelda Community-Ranking: Zwei Spiele haben in eurer Top Ten die Nase vorn

Die The Legend of Zelda-Reihe kann auf viele Spiele zurückblicken, in denen ihr die Abenteuer von Link erleben durftet. In einer Umfrage wollten wir deshalb von euch wissen, welche der Zelda-Titel euch am besten gefallen haben. Dazu hattet ihr ganze drei Stimmen, die ihr auf eure Favoriten verteilen konntet.

Die ersten beiden Plätze konnten sich klar von anderen Titeln der The Legend of Zelda-Reihe abheben. Der erste Platz konnte sich nur knapp vor dem zweiten durchsetzen. Wir wollen euch nicht länger zappeln lassen und verraten euch, welche Top Ten sich aus eurer Abstimmung ergeben hat.

Platz 1 - The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1.933 Stimmen)

0 The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D - Trailer

Release: 11. Dezember 1998

11. Dezember 1998 Plattform: Nintendo 64

Bei Ocarina of Time handelt es sich um den ersten Teil der Serie, der den Sprung von einer 2D-Grafik auf eine 3D-Optik geschafft hat. Es leistet sich für die damaligen Verhältnisse weder beim Gameplay, noch beim Soundtrack oder der Grafik einen Patzer. Das Spiel ist für euch nicht umsonst das beste Videospiel der Reihe, denn es hat den Grundstein für viele weitere Zelda-Titel gelegt, die nach derselben Formel entwickelt wurden.

Platz 2 - The Legend of Zelda: Breath of the Wild (1.802 Stimmen)

11:11 Zelda: Breath of the Wild - Test-Video zum Launch-Hit für die Nintendo Switch

Release: 03. März 2017

03. März 2017 Plattform: Wii U, Nintendo Switch

Im Gegensatz zum ersten Platz, der schon einige Jahre auf dem Buckel hat, haben wir es beim zweiten Platz mit dem aktuellen Teil der Reihe zu tun. Breath of the Wild hat in vielen Aspekten einen Neuanfang gewagt: Die Welt ist nun offen gestaltet, es gibt keine vorgefertigte Reihenfolge beim Erledigen von Dungeons und Link kann nun klettern. Durch all diese Features rückt das Erkunden von Hyrule noch mehr in den Fokus als in den Vorgänger-Titeln. Auch der Nachfolger The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wird auf dieser Erfolgsformel aufbauen.

Platz 3 - The Legend of Zelda: Twilight Princess (1.035 Stimmen)

4:05 The Legend of Zelda: Twilight Princess HD - Das HD-Remaster des Klassikers im Test

Release: 08. Dezember 2006

08. Dezember 2006 Plattform: Wii, GameCube

Bei Twilight Princess handelt es sich um einen der düsteren Vertreter aus The Legend of Zelda. Zusammen mit Prinzessin Midna ist es Link möglich, das Schattenreich zu betreten. Urplötzlich kann Link die Gestalt eines Wolfes annehmen und erhält dadurch Fähigkeiten, die er den geschärften Sinnen des Wolfes zu verdanken hat. Während des Abenteuers sorgt Begleiterin Midna für reichlich Unterhaltung, da sie den ein oder anderen frechen Spruch parat hat.

Falls ihr euch die Umfrage selbst noch einmal ansehen wollt, gelangt findet ihr sie hier. Dabei standen übrigens nicht nur zehn Titel zur Auswahl. Außerdem könnt ihr euch auch die Kommentare der anderen Community-Mitglieder lesen. Sucht ihr nach mehr Infos zum neuen Zelda-Spiel, dann findet ihr in unserer Übersicht alles Wichtige.

Hättet ihr diesen Ausgang der Umfrage erwartet? Seid ihr mit der Top Ten zufrieden?