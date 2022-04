Umfrage: Welche GameBoy Advance-Spiele wünscht ihr euch für die Switch?

Aktuell macht ein Leak im Netz die Runde, laut dem wir schon bald einige GameBoy-Advance-Spiele für Nintendo Switch Online bekommen. Grund genug, um für uns eine Reise zurück ins Jahr 2001 anzutreten, euch unsere Lieblinge vorzustellen und euch zu fragen, welche GBA-Spiele ihr gerne auf der Hybridkonsole zocken würdet.

Diese GBA-Spiele wünschen wir uns

Linda: Final Fantasy Tactics Advance war mein erster Ausflug in die taktische RPG-Reihe von Square Enix und ich war sofort verliebt. Die Wüstenwelt Ivalice und die spannenden Rundenstrategie-Matches haben mich sofort in ihren Bann gezogen und mir hunderte Stunden Spielspaß beschert. Das zeitlose Taktik-Spielprinzip würde sicher heute noch funktionieren!

Tobi: Zusammen mit dem blau-durchsichtigen GameBoy Advance zog Mitte 2001 auch F-Zero: Maximum Velocity bei mir ein. Das setzte unter anderem auf den Look des SNES-Teils, brachte dafür aber auch eine Menge neuer Fahrer und Strecken mit und machte einen Riesenspaß. Das lag unter anderem an dem Boost-Feature, denn die Geschwindigkeitsschübe konnte man taktisch klug einsetzen, um das Ruder in knappen Rennen noch einmal herumzureißen.

Dennis: Neben dem wundervollen Golden Sun, in das ich heute gerne nochmal eintauchen würde, ist bei mir als großer Metroidvania-Fan natürlich, natürlich Fusion meine erste Wahl. Zwar wurde der Dread-Vorfahre aufgrund seiner kompakten, mehr linearen Struktur seinerzeit ein wenig gescholten, für mich war das aber eine ganz herrliche Abwechslung.

Welche GBA-Spiele wünscht ihr euch für die Switch?

Das waren unsere Highlights, in die wir gerne heute nochmal auf der Switch reinspielen würden. Doch wie schaut es bei euch aus? Als Vorauswahl haben wir 28 Spiele herausgesucht, mit denen viele aus der GamePro-Community sicher wohlige Erinnerungen verbinden. Natürlich dürft ihr auch mehrere Titel wählen.

Wir sind gespannt, welche GBA-Spiele eure Favoriten waren und welche ihr gerne heute nochmal spielen würdet. War euer Highlight übrigens nicht dabei, dann schreibt es uns doch gerne in die Kommentare, die wir dann für unserer Auswertung in den kommenden Tagen mit berücksichtigen.