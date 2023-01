Umfrage: Schaut ihr die Last of Us-Serie? Und wenn ja, wie?

Für Fans filmischer Umsetzungen von Videospielstoffen beginnt das Jahr 2023 mit einem echten Knaller. Denn am 16. Januar startet die von HBO produzierte The Last of Us-Serie auch hierzulande und orientiert sich dabei an den Ereignissen des ersten Spiels aus dem Jahr 2012. Und offenbar kann die Serie, bei der Bella Ramsey als Ellie und Pedro Pascal als Joel zu sehen sind, in vielerlei Hinsicht überzeugen, zumindest wird die Umsetzung in ersten Kritiken sehr gelobt.

Wer die Serie hierzulande sehen will, braucht ein Abo des Pay-TV-Senders Sky. Dort wird ab dem 16. Januar jede Woche eine neue Folge zu sehen sein, alle weiteren Infos und Details findet ihr in unserem separaten Artikel:

Wöchentlich? Oder alle auf einen Schlag?

Auch wir freuen uns sehr auf die Serie, möchten jetzt aber natürlich auch euer Interesse abklopfen. Deswegen wollen von euch in unserer Umfrage wissen, ob ihr die Last of Us-Umsetzung schauen werdet. Falls ja: Guckt ihr sie tröpfchenweise, also der Veröffentlichungspolitik folgend jede Woche eine Folge? Oder bleibt ihr stark und guckt alle Folgen, wenn sie Mitte März gesammelt verfügbar sind?

Oder habt ihr Interesse an der Serie, scheut aber ein Abo abzuschließen? Und natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass euch die Umsetzung nicht die Bohne interessiert. Stimmt ab, wir sind auf eure Antworten gespannt!

Natürlich könnt ihr in den Kommentaren unter dieser News eure Entscheidung noch etwas genauer erklären. Falls ihr euch weitere Informationen zur Serie braucht, empfehlen wir euch unseren großen Übersichtsartikel zu The Last of Us. Dort findet ihr alles zur Story und dem Cast, den deutschen Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Wir bedanken uns schon jetzt für eure Teilnahme an unserer Umfrage und wünschen euch viel Spaß mit der Serie – sofern ihr sie schaut.