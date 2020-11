Umfrage: Würdet ihr für PS5 und Xbox Series X/S auch mehr bezahlen?

Die offiziellen Releases von PS5 und Xbox Series X/S sind vorbei und viele nennen bereits eine oder mehrere der neuen Konsolen ihr eigen. Doch nicht alle haben eine Konsole abbekommen, die Systeme sind ausverkauft und generell sieht es mit der Verfügbarkeit von PS5 und Xbox Series X in den kommenden Wochen und Monaten wahrscheinlich ziemlich mau aus.

Wie so oft gilt aber auch hier: Der einen Leid, der anderen Freud. Wenn auch in fragwürdigem Ausmaß. Denn auf Auktionsplattformen wie Ebay schießen die Preise für gebrauchte oder neue Next Gen-Konsolen in die Höhe, teilweise werden absurd hohe Preise verlangt, in manchen Fällen sogar nur für die Verpackung von PS5 oder Xbox Series X. Die Nachfrage übersteigt das Angebot deutlich, was entsprechend Scalper und Bots auf den Plan ruft.

Aber offenbar finden diese Angebote Abnehmer. Und wir würden gerne von euch wissen, ob ihr auch zu denen gehört, die solche höherpreisigen Angebote für die neuen Konsolen annehmen würden - möglicherweise aus dem Grund, dass man ansonsten lange auf eine PS5 oder Xbox Series X/S warten müsste.

Zu unserer Umfrage geht es hier:

Wir freuen uns auf eure Meinungen in den Kommentaren?