Umfrage zur Themenwoche: Eure liebste Hauptfigur in einem Videospiel ist?

Wie ihr sicher bereits mitbekommen habt, laufen seit Montag auf GamePro.de die Held*innen-Themenwochen, in denen wir euch täglich Artikel rund um unsere liebsten Figuren aus dem Gaming präsentieren.



Doch jetzt seid ihr gefragt: In einer Umfrage wollen wir von euch wissen, welche Hauptfigur aus Videospielen ihr besonders ins Herz geschlossen habt.

Verratet uns eure liebste Hauptfigur aus einem Videospiel

Über die Jahre hinweg habt ihr dutzende Figuren gespielt, habt beispielsweise mit Nathan oder Guybrush gelacht, euch vielleicht mit Kratos geärgert oder möglicherweise mit Ellie oder Joel getrauert. Doch welche Figur ist euch im Nachhinein ganz besonders in Erinnerung geblieben, welche habt ihr ganz besonders ins Herz geschlossen?

Ihr entscheidet: Für unsere Umfrage stellen wir euch 15 Held*innen zur Auswahl, haben jedoch die Option "Andere Figuren" hinzugefügt. Denn eins ist klar: All die tollen Figuren hier aufzuführen, würde den Rahmen sprengen. Ist eure liebste Figur also nicht aufgeführt, zieht den Joker und schreibt uns in den Kommentarbereich, welche Figur bei euch auf dem ersten Platz ist.

Vorab ein großes Dankeschön an euch fürs Mitmachen. Wir hoffen ihr findet es wie wir immer super interessant zu sehen, welche Wahl ihr als GamePro-Community trefft. Die Auswertung der Umfrage wird es in der zweiten Hälfte unserer Themenwochen geben.

Eine Übersicht zur Themenwoche mit allen bislang erschienenen Artikeln haben wir hier für euch gesammelt:

Die liebsten Held*innen der GamePro-Redaktion

Als kleinen Ausblick können wir euch heute schon verraten, dass es in der kommenden Woche natürlich auch eine Topliste unserer liebsten Videospiel-Held*innen geben wird. Hierfür haben wir 60 Hauptfiguren herausgesucht, die wir ganz besonders ins Herz geschlossen haben.