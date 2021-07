Themenwochen Held*innen: Was euch erwartet & alle Artikel in der Übersicht

Es ist wieder einmal so weit, es ist Themenwochen-Zeit auf GamePro.de! Dieses Mal dürft ihr euch aber nicht nur über eine Woche mit spannenden Themen-Artikeln freuen, sondern gleich auf zwei! Vom 26. Juli bis 8. August dreht sich bei uns alles um unsere liebsten Held*innen in Videospielen.



Was euch genau erwartet: Über die nächsten zwei Wochen veröffentlichen wir - zusätzlich zu den gewohnten News und Artikeln auf GamePro.de, versteht sich - zwei bis drei Artikel pro Tag, die sich um unsere liebsten Held*innen drehen. Ähnlich wie in unseren Themenwochen zu Resident Evil, The Legend of Zelda oder auch Dragon Ball, wird es ein buntes Potpourri an Themen und Charakteren geben.



Unter anderem erwarten euch Liebesbriefe an unsere Lieblingsfiguren aus Spielen und Reihen wie Mass Effect, Hades, The Last of Us oder Yakuza, Reports und Specials zu Charakter-Editoren, Diversität und Repräsentation sowie jede Menge Kolumnen und spannende Interviews mit Entwicklern - um nur ein paar Dinge zu nennen. Außerdem dürfte ihr euch auf unsere Topliste der besten Charaktere aller Zeiten freuen und natürlich auch auf die ein oder andere Umfrage. Denn natürlich wollen wir von euch wissen, wer eure liebste Heldin oder euer liebster Held ist!



Das Inhaltsverzeichnis dieses Artikels:

Die Held*innen-Themenwoche auf Social Media

Natürlich dreht sich nicht nur auf GamePro.de selbst alles um heroische Charaktere. Auch auf unseren Social Media-Kanälen werdet ihr spannende Infos, witzige Memes, coole Videos und mehr finden. Hier findet ihr uns:

Alle Artikel der Held*innen-Themenwoche in der Übersicht

Über die nächsten zwei Wochen aktualisieren wir diesen Artikel fortlaufend, damit ihr immer eine Übersicht aller wichtigen Artikel der Themenwochen habt!

Was bedeutet "präsentiert von Xbox Game Pass"?

Euch ist sicher schon aufgefallen, dass es dieses Mal noch einen weiteren Unterschied zu den vergangenen Themenwochen gibt: Wir haben dieses Mal einen Partner in Form von Microsoft mit dem Xbox Game Pass. Hier möchte ich euch kurz erklären, was das genau bedeutet - und was nicht.

Was heißt "präsentiert von Xbox Game Pass"? Im Kern heißt es, dass ihr neben unseren Artikeln ein Widget findet, das auf die Kooperation hinweist und euch zurück zu diesem schicken Übersichtsartikel und ein paar anderen Artikeln aus der Themenwoche führt. Außerdem wird es ein paar (deutlich gekennzeichnete) Advertorials geben und die Chance, eine Xbox Series S inklusive Xbox Game Pass zu gewinnen.

Was heißt das Sponsoring nicht? Es bedeutet nicht, dass alle Artikel unter dem Held*innen-Banner von Microsoft gekauft oder überhaupt irgendwie beeinflusst wurden. Advertorials (also bezahlte Artikel) tragen diese Woche, wie sonst auch, immer den Zusatz [Anzeige] in der Überschrift und sind deutlich als Werbung gekennzeichnet. Sie werden außerdem nicht vom Redaktionsteam von GamePro.de geschrieben oder von Freelancern, die redaktionelle Texte zu dieser Themenwoche beitragen.

Was ist mit Artikeln, bei denen es um Microsoft(charaktere) geht? Sofern ein Artikel nicht explizit mit [Anzeige] gekennzeichnet ist, hat das Sponsoring keinerlei Auswirkung oder Einfluss auf den Artikel – egal, ob es nun um den Master Chief, Ellie oder Link geht. Auch auf Artikel, in denen wir mit Entwicklern, die für oder mit Microsoft arbeiten gesprochen haben, hatte weder der Publisher noch die Kooperation irgendeinen Einfluss.

Warum machen wir das? Themenwochen sind in der Regel sehr aufwändig. Sie fressen sehr viel Zeit, sowohl in der Planung als auch in der Umsetzung und kommen immer "on top" zu unserem normalen Tagesgeschäft (News, Specials, Tests, usw.). Daher werden wir sehr oft ausgebremst in dem, was wir gerne machen würden und was realistisch für uns machbar ist. Zudem schwebt als werbefinanzierte Seite immer die Frage "lohnt sich dieser Artikel für uns?" im Raum. Ein Sponsoring nimmt einen Teil dieses Druckes weg.

Es ermöglicht uns, auch Themen auf die Seite zu bringen, die vielleicht nur einen kleinen Teil unserer Leser*innen interessiert oder bestimmte Nischen anspricht. Außerdem gibt es uns die Möglichkeit, noch mehr coole Artikel für euch bei unseren Freelancern in Auftrag zu geben und selbst eine Ausrede zu haben über Dinge zu schreiben, für die im Alltag vielleicht kein Platz gewesen wäre. Kurz: Wir können noch mehr coole Inhalte für euch erstellen.

Noch Fragen zur Themenwoche? Wünsche, was ihr gerne sehen würdet oder welche Held*innen ihr erwartet? Schreibt es uns in die Kommentare!