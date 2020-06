Umfrage: Welche PS5 wollt ihr euch kaufen?

Sony stellt Ende des Jahres zwei Versionen der PS5 in die Läden. Neben einer normalen Version mit Laufwerk wird es auch eine Digital Edition, also eine Variante ohne Laufwerk, geben. Diesen und alle weiteren Unterschiede könnt ihr in unserem Vergleichsartikel nachlesen.

Welche PS5 wollt ihr euch kaufen?

Jetzt wollen wir von euch wissen: Welches Modell habt ihr auf dem Einkaufszettel? Die normale oder die digitale? Macht mit bei unserer Umfrage!

Die PS5 soll Ende des Jahres erscheinen, ein genaues Release-Datum sowie ein Preis für die Konsole(n) stehen noch nicht fest. Alles Weitere zur Next Gen-Konsole von Sony findet ihr im großen Übersichtsartikel zur PS5 auf GamePro.de