Der 21. Februar 1986 ist einer der wichtigsten Tage der jüngeren Nintendo-Geschichte, erschien vor mittlerweile 35 Jahren das erste The Legend of Zelda. Zumindest in Japan, hierzulande mussten wir uns noch bis Ende November gedulden, eher wir das große NES-Modul in die Konsole stecken konnten. Seit diesem Tag sind insgesamt 15 große Hauptableger und allerhand Ports und Remakes erschienen - die eher Multiplayer-orientierten Four Swords-Spiele und Tri Force Heroes ausgenommen.

Was die GamePro anbelangt, wir haben uns bereits in unserem großen Zelda-Ranking für unsere Favoriten entschieden. Doch wie schaut es eigentlich bei euch aus?

Umfrage: Welches The Legend of Zelda ist euer Favorit?

Uns würde wirklich brennend interessieren, mit welchem Spiel aus der langen Zelda-Historie ihr die schönsten Erinnerungen teilt. Ist es vielleicht mit Breath of the Wild der neuste Ableger, seid ihr eher Fan der alten Klassiker wie A Link to the Past oder Ocarina of Time, oder hattet ihr den meisten Spaß vielleicht mit einem Skyward Sword, das jetzt im Juli als HD-Port für die Nintendo Switch erscheint?

Nehmt liebend gern an unserer Umfrage teil und/oder schreibt eure Meinung in die Kommentare, sagt uns, warum ausgerechnet der eine Ableger euer Favorit ist.

Wie ihr das bereits aus der jüngsten Umfrage zu The Last of Us oder der Frage "4K, 60fps oder Raytracing" gewohnt seid, werden wir das Ergebnis in der kommenden Woche in einem separaten Artikel veröffentlichen, dabei eure Kommentare mit einbeziehen. Daher wäre es super, wenn ihre eure Entscheidung kurz begründet.

Wir sind jedenfalls schon sehr gespannt, welches The Legend of Zelda bei euch das Rennen macht!