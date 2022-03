Umfrage: Wie viele Spiele kauft ihr durchschnittlich im Monat?

In jedem Monat erscheinen etliche Spiele für PlayStation-, Xbox- oder Nintendo-Konsolen, um genügend Spielefutter muss man sich also mittlerweile auch dank diverser Abo-Dienste nicht mehr wirklich Sorgen zu machen. Wieviel Nachschub man selbst braucht ist natürlich höchst individuell, aber genau aus diesem Grund auch ziemlich interessant.

0-1? 2-3? Noch mehr?

Deswegen wollen wir in unserer Umfrage von euch wissen, wie viele Spiele ihr euch durchschnittlich im Monat kauft. Ist es ein Titel? 2 oder 3? Oder gar noch mehr? Gemeint sind übrigens alle Spiele, egal ob digital oder physisch, der Preis spielt zudem keine Rolle. Es zählen also sowohl Vollpreis-Spiele, als auch Schnäppchen in Sales.

Macht mit bei unserer Umfrage und schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!

Ihr habt konkretere Zahlen oder konzentriert euch im Jahr auf wenig Highlights? Oder nutzt ihr ausschließlich Abo-Dienste wie den Xbox Game Pass? Auch das könnt ihr uns gerne in den Kommentaren verraten!

Wir bedanken uns an dieser Stelle schon einmal für eure Teilnahme und sind gespannt auf eure Meinungen und Gedanken in den Kommentaren!