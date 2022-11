Ganze 83 Prozent günstiger auf der Switch: Dieses großartige Koop-Spiel solltet ihr euch schnappen

Während des Black Friday-Sales gab es zahlreiche Möglichkeiten, um günstig an neue Videospiele zu kommen. Doch Nintendo hat das bekannte Koop-Spiel Unravel 2 noch etwas länger im Angebot und gibt euch nur noch für wenige Tage die Chance, einen großartigen Schnapper zu machen.

Unravel 2 für nur 5 Euro im Nintendo eShop

Wie hoch ist der Rabatt? Die digitale Variante von Unravel 2 kostet normalerweise 29,99 Euro im Nintendo eShop, doch aktuell gibt es einen Rabatt von 83 Prozent auf diesen Preis. Somit kostet das Koop-Spiel nur noch 5,09 Euro.

Wie lange geht die Aktion? Solltet ihr euch das Spiel sichern wollen, müsst ihr schnell sein. Unravel 2 ist nur noch bis zum 30. November 2022 im Angebot. Danach wird der Preis vermutlich wieder auf den regulären Betrag angehoben.

In unserem GamePro-Test erfahrt ihr, wie Unravel 2 uns um den Finger wickeln konnte:

0 1 Mehr zum Thema Unravel 2 im Test - Um den Koop-Finger gewickelt

Darum geht es bei Unravel 2

Unravel 2 erzählt die Geschichte zweier Woll-Figuren, die sich auf eine Reise durch unterschiedliche Jump&Run-Areale begeben. Um diverse Hindernisse zu überwinden, müssen die Protagonisten ihren Wollfaden nutzen, um sich beispielsweise über Abgründe zu schwingen oder Gegenstände zu bewegen. Bei vielen Rätseln ist die Geschicklichkeit der Spieler*innen gefragt, doch trotzdem ist das Spiel sehr zugänglich.

Das Besondere: Das Spiel kann komplett im Koop-Modus durchgespielt werden. Alternativ kann auch der Einzelspielermodus genutzt werden, was bei diesem Spiel allerdings eine große Verschwendung wäre.

Einen ersten Eindruck gibt es im folgenden Video:

1:40 Unravel Two - Trailer von der E3 2018 zeigt Fortsetzung mit Koop-Modus

Auch die bisherigen Meinungen der Fachpresse und der Community gehen eher ins Positive. Auf Metacritic kann Unravel 2 eine Wertung von 7,8 von 10 möglichen Punkten erreichen, die Fachpresse bewertet das Spiel sogar mit 82 von 100 Punkten.

Falls ihr Unravel 2 bereits gespielt haben solltet und bereit seid etwas mehr Geld auszugeben, könnte auch das Koop-Abenteuer It Takes Two etwas für euch sein. Auch in diesem Spiel könnt ihr im Koop-Modus mehrere Areale bestreiten.

Habt ihr Unravel 2 bereits gespielt? Was ist eure Meinung dazu?