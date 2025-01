PS5-Geheimtipps im Angebot: Diese drei oft unterschätzten Spiele aus 2024 gibt’s jetzt zum Schnäppchenpreis!

Durch einen MediaMarkt-Sale könnt ihr gerade einige oft verkannte PS5-Spiele aus 2024 zum kleinen Preis abstauben.

Noch bis 9 Uhr morgens am 27. Januar läuft bei MediaMarkt ein Sale, durch den ihr drei Spiele für zusammen 49€ abstauben könnt. Mit dabei sind Spiele für PS5, PS4, Nintendo Switch und Xbox, wobei die Auswahl für die PlayStation-Konsolen am besten ist. Dieser Link bringt euch direkt zur Übersicht:

Eine solche Aktion ist natürlich eine tolle Gelegenheit, um all die Geheimtipps nachzuholen, die man bislang verpasst hat. Wir haben euch daher drei PS5-Spiele aus 2024 herausgesucht, die viele von euch zu Unrecht ignoriert haben dürften und die sich zum jetzigen Preis auf jeden Fall lohnen:

PS5-Geheimtipp Nr. 1: Ein Horror-Klassiker kehrt zurück

14:40 Alone in the Dark - Test-Video zum Horror-Reboot

Mit Alone in the Dark ist 2024 die Reihe, die das Genre des Survival-Horrors begründet und damit Resident Evil den Weg geebnet hat, zurückgekehrt. Während der Action-Anteil des Spiels eher mäßig gelungen ist, glänzt es dafür bei Atmosphäre, Inszenierung und der Gestaltung seiner stimmungsvollen, düsteren Schauplätze in den amerikanischen Südstaaten der 1920er.

Hinzu kommt eine spannende Story, vor allem die Hintergrundgeschichten der beiden Hauptfiguren haben überraschende Wendungen zu bieten. Besonders gelungen ist zudem das Detektiv-Gameplay: Wer Lust hat gruselige, scheinbar leer stehende Gebäude nach den Spuren erschütternder vergangener Ereignisse zu erforschen, sollte dieses Spiel auf keinen Fall verpassen.

PS5-Geheimtipp Nr. 2: Eine wunderschöne, einzigartige Open World

2:30 In Outcast 2: A New Beginnning kehrt ihr nach 24 Jahren auf den Planeten Adelpha zurück

Dass mit Outcast: A New Beginning in 2024 einer der ganz großen Pioniere der Open-World-Spiele einen zweiten Teil bekommen hat, scheint seltsamerweise kaum jemand mitbekommen zu haben. Dabei finden sich hier wieder viele Qualitäten des Vorgängers: Ihr bekommt eine kreative Spielwelt mit einer glaubhaften, außerirdischen Kultur, die ihr mit eurem Jetpack aus der Luft erkunden könnt.

Obwohl Outcast 2 nicht ganz an die Produktionsqualität großer AAA-Titel heranreicht, sieht die Welt dank des tollen Artdesigns und der atemberaubenden Landschaften wunderschön aus. Im Kampf wird vor allem auf schnelle Action gesetzt: Ihr spielt den schon aus Teil 1 bekannten ehemaligen Elitesoldaten Cutter Slade, der hervorragend mit dem Sturmgewehr umgehen kann und außerdem Gebrauch von einem außerirdischen Energieschild macht.

PS5-Geheimtipp Nr. 3: Metroidvania mit weltweiten Top-Wertungen

0:40 Das neue Prince of Persia ist richtig gut!

Auch unsere dritte Empfehlung dreht sich um die Rückkehr eines Klassikers: Mit Prince of Persia: The Lost Crown hat Ubisoft Anfang des letzten Jahres die berühmte Reihe zurückgebracht, und zwar in Form eines Action-Platformers mit verschachteltem Metroidvania-Leveldesign. Dieser schickt euch in eine hübsch in Szene gesetzte, von der persischen Mythologie inspirierte Spielwelt, welche ihr als Krieger Sargon retten müsst.

Vor allem das Kampfsystem ist fantastisch: Neben einem Bogen und gleich zwei Säbeln auf einmal kann eure Hauptfigur übernatürliche Fähigkeiten einsetzen und Zeit und Raum manipulieren, was viele verschiedene Taktiken erlaubt. Das dürfte auch der Grund für die hohen Wertungen sein: Im GamePro-Test haben wir 86 Punkte vergeben, der internationale Wertungsdurchschnitt liegt mit 87 Punkten laut OpenCritic sogar noch ein bisschen höher.