Warum Controller-Knöpfe ABXY heißen und woher die Bezeichnung kommt

Woher kommen eigentlich die berühmten ABXY-Knöpfe? Hier erfahrt ihr's!

Ohne sie könnten wir den meisten Angriffen von Feinden nichts entgegensetzen oder würden ewig im Menü versauern, doch was hat es eigentlich mit den ABXY-Knöpfen auf den Controllern von Nintendo, Xbox oder früher auch SEGA auf sich? Wir haben uns einmal angeschaut, wo die sogenannten Face-Buttons ihren Ursprung hatten und was es mit ihrer Bezeichung auf sich hat.

Erstmals ist die Bezeichnung der Knöpfe in der dritten Konsolengeneration aufgetaucht, genauer bei der Einführung des NES beziehungsweise des Famicom (Family Computer) in Japan im Jahr 1983.

"Aber da fehlt doch was!" werdet ihr an dieser Stelle vermutlich sagen. Das Pad des NES bestand nämlich lediglich aus dem frisch eingeführten Steuerkreuz, einer Select- und Start-Taste sowie aus den Knöpfen A und B.

Erst 1990, mit der Einführung des Super Nintendo in Japan und mit zunehmend immer komplexer werdenden Spielen, wurde das Button-Layout um die beiden X/Y-Knöpfe erweitert.

In den Folgejahren zog SEGA beim zweiten Controller des Mega Drive nach und auch Microsoft setzte bei der ersten Xbox 2001 auf die vier Buttons – allerdings mit einer für den westlichen Markt angepassten Anordnung der A/B- und X/Y-Buttons.

Warum sich Nintendo beim NES erstmals für Buchstaben zur Bezeichnung ihrer Face-Buttons entschieden hat, darüber lässt sich aufgrund nicht vorhandener Design-Dokumente nur spekulieren. Die Seite Paidia nennt jedoch plausible Gründe.

Eine neue und frische Identität: Viele Arcade-Automaten und Konsolen der ersten und zweiten Konsolengeneration wie das Intellivision, die mit sperrigen Controllern daherkamen, nutzten zur Bezeichnung ihrer Knöpfe stets Zahlen. Wie Paidia schreibt, konnte Nintendo durch die Einführung von Buchstaben "die sperrige und an Arbeitsgeräte erinnernde Optik hinter sich lassen und ihrem Gamepad eine eigene Identität verleihen".

Da zudem der Verständlichkeit halber und aufgrund einer später möglichen Ergänzung eine fortlaufende Nummerierung Sinn ergab, entschied sich Nintendo wohl für die Buchstaben A und B.

Bei den X/Y-Buttons wird es knifflig: Auf den ersten Gedanken wäre es jetzt nur logisch, hätte Nintendo die Knöpfe für das SNES im Alphabet aufsteigend schlicht ABCD benannt.

Die Vermutung liegt jedoch nahe, dass Nintendo mit den Buchstaben X und Y auf Funktionen aufmerksam machen wollte, die sich klar von jenen der A/B-Knöpfe unterscheiden. Das spiegelt sich laut Paidia auch in Spielen für das SNES wie Secret of Mana wieder. Hier werden die X/Y-Buttons zum Öffnen des Kreismenüs genutzt, während A (Dash) und B (Angriff) hingegen für reine Gameplay-Aktionen genutzt wurden.

Auf die Frage, warum die Knöpfe das Alphabet abschließend nicht Y und Z heißen, gibt es ebenfalls eine logisch klingende Begründung.

"Möglich wäre, dass sich Nintendo die Einführung eines dritten Buttons für die Zukunft offen gehalten hat, so wie es Sega nach dem NES mit dem MegaDrive (der A, B und C besitzt) und nach dem SNES mit dem Saturn (der neben A, B und C auch X, Y und Z besitzt) getan hat."