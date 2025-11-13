Seht ihr es auch? In den USA gibt es einen riesigen Felsen, der aussieht wie Snoopy - und er wurde sogar nach dem Peanuts-Hund benannt

Snoopy von den Peanuts hat mittlerweile auch seine eigene Apple TV-Serie The Snoopy Show. (Bild: WildBrain, Apple TV+)

Wahrscheinlich kennt ihr das: Da schaut ihr verträumt in den Himmel und seht plötzlich eine Wolke, die wie eine Katze aussieht. Oder wie ein Blumenkohl. Aber leider sind Wolken nun einmal flüchtig, das Bild bleibt nie lange bestehen. Bei Felsen ist das zum Glück ganz anders. Darum wurde dieser hier auch nach Snoopy benannt, weil er eben genau so aussieht.

In Arizona liegt ein Felsen, der wie Snoopy aussieht

Manche Gegenden haben besondere Sehenswürdigkeiten zu bieten. In Städten gibt es Museen, in der Natur locken dafür besondere Tiere, Nationalparks oder eben beeindruckende Felsformationen. In diesem Fall hier sieht die Gesteinsgruppe eher witzig aus, weil sie an den Peanuts-Hund Snoopy erinnert. Hier könnt ihr euch besagte Felsformation selbst anschauen:

Snoopy chillt bekanntlich meistens auf dem Dach seines Hundehauses, das im Garten der Familie von Charlie Brown steht. Selbst wenn ihr mit den Peanuts nicht viel anfangen könnt, dieses Bild hat wahrscheinlich wohl wirklich schon jeder gesehen.

Dementsprechend erinnert viele Menschen der Anblick dieses Felsens in der Nähe von Sedona dann auch genau an diese Szene. Und wer die Ähnlichkeit entdeckt hat, wird sie wohl auch nicht mehr aus dem Kopf kriegen können.

2:19 Die Peanuts: Vor zehn Jahren kam sogar ein Kinofilm, der auf einen ungewohnten Stil gesetzt hat.

Die Peanuts gibt es seit den 1950er Jahren als Comic-Strips, seit den 1960ern existiert auch eine Zeichentrickserie. Selbstverständlich wurden auch ganze Filme gedreht und mittlerweile könnt ihr auch eine eigene Apple TV-Serie sehen, die sich nur um Snoopy, den Beagle und seine wilden Abenteuer dreht.

Im Travel Guides-Bereich von USNews schafft es Snoopy Rock auf Platz 18 der besten Dinge, die man in Sedona sehen kann. Allerdings scheinen sich nicht alle ganz einig darüber zu sein, ob der kleine Pips auf dem Felsen der Vogel Woodstock sein soll, oder ob es sich dabei einfach um die Nasenspitze des liebenswerten Hundes handelt. Auch der Kopf von Lucy soll bei genauem Hinsehen erkennbar sein.

So oder so könnt ihr den Felsen gut besichtigen, falls ihr irgendwann mal in Sedona, Arizona sein solltet. Es gibt wohl diverse Wanderungen, wo man vom Weg aus einen schönen Ausblick auf Snoopy Rock hat.

Wart ihr womöglich sogar schon mal in Sedona? Kennt ihr ähnliche Beispiele?