Baldur's Gate 3: Diese witzige Szene im Zirkus werden die meisten Fans nie erleben - mit einer bestimmten Unterklasse verbreitet ihr Angst und Schrecken

Sorry Wyll, da kann dein Patron nicht mithalten.

Baldur’s Gate 3 ist voll von Klassendetails, die viele Spieler*innen selbst nach dutzenden Stunden noch nicht gesehen haben. Besonders Warlocks bekommen regelmäßig exklusive Dialoge, abhängig davon, welchem Patron sie ihre Kräfte verdanken. Ausgerechnet eine eher selten gespielte Unterklasse sorgt dabei für einen der charmantesten Momente im Spiel.

Patrone mischen sich ein – aber nicht alle gleich

Warlocks können bekanntlich verschiedenen Mächten dienen: dem Großen Alten, dem Unhold oder den Fae. Diese Wahl ist nicht nur ein Eintrag im Charakterbogen, sondern wirkt sich spürbar auf Gespräche und Situationen aus.

In Akt 2 etwa reagieren die drei Patrone sehr unterschiedlich, wenn ihr mit der Kreatur in den Wänden der Türme des Mondaufgangs interagiert – inklusive direktem Kontakt mit dem Absoluten. Während sich der Große Alte über die Begegnung sichtlich freut, nehmen die Fae das Ganze deutlich lockerer und mit einem Augenzwinkern.

Warum Fae-Warlocks besonders sind

Am meisten Spaß scheint Larian allerdings mit den Fae-Warlocks gehabt zu haben. Ihr Patron ist weniger düster, dafür verspielt, launisch und oft überraschend persönlich. Ein gutes Beispiel dafür ist der Zirkus der letzten Tage in Akt 3.

Spielt ihr einen Fae-Warlock, meldet sich euer Patron ungefragt zu Wort. Ein Zirkus voller Illusionen, Täuschungen und Chaos? Genau sein Ding. Schon aus der Ferne ist ein Kichern zu hören, aus reiner Vorfreude auf das Spektakel.

Als euch der Eintritt zunächst verwehrt wird, kippt die Stimmung jedoch. Niemand hält die Fae vom Spaß ab. Kurzerhand leiht euch euer Patron die nötige Macht, um doch eingelassen zu werden – mit so viel Nachdruck, dass der Torwächter vor blanker Angst fast einknickt.

Wenn selbst kosmische Wesen Unterhaltung brauchen

Die Szene ist kurz, zeigt aber sehr schön, wie Baldur’s Gate 3 die Dungeons-&-Dragons-Lore aufgreift.

Mächtige Entitäten, insbesondere die Fae, handeln nicht immer aus epischen Motiven, sondern manchmal schlicht aus Neugier oder Langeweile. Und wenn sie nicht bekommen, was sie wollen, können sie rachsüchtig und fast kindisch nachtragend sein.

Genau solche Details sorgen dafür, dass sich Unterklassen nicht nur mechanisch, sondern auch erzählerisch unterschiedlich anfühlen – und erklären, warum der Wiederspielwert von Baldur’s Gate 3 so hoch ist.

Habt ihr Fae-Warlocks bisher ignoriert – oder ist euch diese Szene vielleicht sogar schon begegnet?