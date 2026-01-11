Red Dead Redemption 2-Fan sagt nach seinem ersten Spieldurchlauf: Das ist der beste Moment - Welcher ist es für euch?

Wir waren überrascht, finden die gewählte Szene aber auch ziemlich cool.

Dass Red Dead Redemption 2 auch sieben Jahre nach Release immer noch ein Thema ist, hängt vor allem mit der unglaublich detaillierten und lebendigen Open World zusammen, in der Fans immer noch Neues entdecken. Die Story von Rockstars Outlaw-Epos muss sich dahinter allerdings nicht verstecken. Sie kommt mit vielen denkwürdigen Momenten, die noch lange nachhallen.

Ein Fan teilt seinen liebsten und es ist keine der ganz typischen Szenen. Wir wollen wissen, welche eure ist und warum. Zudem haben wir weiter unten im Artikel noch eine Umfrage für euch. Wir wollen wissen, ob ihr Arthur oder John lieber mögt.

Spoilerwarnung: Im Artikel geht es unter anderem um den Epilog und das Ende des Spiels.

Dieser Moment hat es einem RDR2-Fan besonders angetan

Die typischen Antworten auf die Frage nach der besten Szene dürften wohl die besonders emotionalen Szenen mit Arthur sein, beispielsweise wenn er oder sein Pferd am Ende des Spiels sterben. Alternativ gibt es natürlich auch einige Gangster-Momente, die besonders "badass" wirken. Reddit-User optimisoprimeo jucken die allerdings gar nicht, im Gegenteil.

Für den Fan ist der stärkste Moment im Spiel nämlich, wenn John im Epilog bereits das Gangleben hinter sich gelassen hat, aber dann doch noch mal zu seinem alten Leben zurückkehren muss, weil sein Sohn entführt wird.

Dabei holt er aus einer Kiste unter seinem Bett seine zuvor verstauten Sachen, wie die Revolver, seine Weste und Arthurs Hut hervor. Als er alles angelegt hat, erkennen wir sehr deutlich, dass jetzt der John vor uns steht, den wir aus dem ersten Teil Red Dead Redemption kennen.

Für den Reddit-User war das wohl der Punkt, an dem klar wurde, wie negativ Dutch das Schicksal der Bande beeinflusst hat. Der Fan hängt viel mehr an dem Teil 1-Protagonisten, weil dieser eben von Anfang an Gangleader Dutch die Stirn bietet und seine schlechten Entscheidungen hinterfragt.

Für optimisoprimeo ist daher das erste Red Dead Redemption das bessere Spiel und an Arthur liegt ihm wenig, weil dieser bis zu einem bestimmten Punkt Dutch einfach loyal folgt. Uns interessiert jetzt aber auch eure Meinung. Stimmt ab:

Hier könnt ihr euch die Szene noch mal anschauen:

Über Arthur schreibt der Reddit-User:

Arthur war am Ende besser, als er mehr Rückgrat gezeigt hat. Aber es hat bei ihm zu lange gedauert, bis er dazu gekommen ist. Und nein, ich habe nicht um ihn geweint.

Obwohl Arthur eine sehr beliebte Figur ist, an der wir selbst hängen, können wir den Kritikpunkt des Fans gut verstehen. Innerhalb der Handlung wird nachvollziehbar, warum die meisten Gangmitglieder Dutch folgen. Er war für viele in der Vergangenheit eine Art Vaterfigur, hat sie in problematischen Situationen unter seine Fittiche genommen und ihnen Sinn gegeben.

Trotzdem leiden sowohl die Outlaws als auch Opfer von Gewaltakten natürlich unter Dutchs Führungsstil. Daher ist optimisoprimeos Sichtweise auf jeden Fall spannend und eine Diskussion wert, selbst falls ihr Arthur-Fans seid und ein paar Tränchen verdrückt habt.

Verratet uns gerne in den Kommentaren, welche eure liebste Szene ist, was sie für euch bedeutet und an welchem Protagonisten ihr mehr hängt. Falls ihr im Gegensatz zu dem Fan Team Arthur seid, verratet uns gerne, ob ihr die Kritik trotzdem gerechtfertigt findet!