Das Serienfinale von Stranger Things fühlt sich wie ein Bosskampf aus Baldur’s Gate 3 an – und das ist kein Zufall

Der Mind Flayer und Vecna als Videospiel Bosse?

Wer das Finale von Stranger Things gesehen hat, dem dürfte aufgefallen sein, wie sehr der letzte Kampf gegen Mind Flayer und Vecna auf Zusammenarbeit zwischen den Charakteren ausgelegt ist. Zufall ist das nicht. Wie die Serienschöpfer jetzt bestätigen, ließ sich das Finale ganz bewusst von Baldur's Gate 3 inspirieren.

Spoiler-Warnung Dieser Artikel enthält Spoiler zum Finale von Stranger Things Staffel 5. Wenn ihr das Finale also noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr diesen Artikel später lesen.

Ein Bosskampf wie aus einem Rollenspiel

Im Interview mit Variety erklären Matt und Ross Duffer, dass sie bei der Planung des Finales stark in Richtung Dungeons & Dragons gedacht haben. Matt Duffer spielte zu dieser Zeit selbst Baldur's Gate 3 – und genau das habe die Struktur des Endkampfs beeinflusst.

2:01 Stranger Things Staffel 5: Im Trailer bekommt ihr einen Vorgeschmack auf die finale Staffel des Netflix-Hits

Autoplay

Die Grundidee: Dieses Monster darf nicht von einer einzelnen Figur besiegt werden. Nur wenn die gesamte Gruppe zusammenarbeitet, jede Person ihre Rolle erfüllt und ihre individuellen Stärken einbringt, gibt es überhaupt eine Chance. Ganz so, wie man es aus Party-basierten Rollenspielen kennt.

Oder, wie Dustin es im Finale selbst formuliert: "Just chip away at its hit points."

Jeder hat seine Rolle – genau wie in Baldur’s Gate 3

Im Serienfinale verteilt sich das Team auf mehrere Positionen: Während ein kleiner Stoßtrupp ins Innere des Monsters vordringt, um Vecna direkt zu stellen, greifen die anderen den Mind Flayer von außen an. Schusswaffen, Nahkampf, Feuer, Molotowcocktails, psychische Kräfte – alles greift ineinander.

Das erinnert stark an Baldur’s Gate 3, wo Figuren wie Shadowheart, Astarion oder Karlach nur dann ihr volles Potenzial entfalten, wenn ihre Fähigkeiten sinnvoll kombiniert werden. Genau dieses Gefühl wollten die Duffer-Brüder offenbar auf den Bildschirm bringen.

Auch Larian reagiert auf die Inspiration

Die Verbindung blieb nicht unbemerkt: Swen Vincke, Chef von Larian Studios, reagierte auf Social Media kurz und knapp mit “That’s pretty cool“. Publishing Director Michael Douse ergänzte scherzhaft, dass er Stranger Things nun wohl endlich nachholen müsse.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Dass sich eine der größten Serien der letzten Jahre ausgerechnet von einem Rollenspiel inspirieren lässt, passt am Ende aber ziemlich gut. Stranger Things war schließlich von Anfang an tief in der D&D-Kultur verwurzelt – und Baldur’s Gate 3 ist aktuell wohl die modernste Interpretation davon.

Wie hat euch der finale Kampf gefallen: epischer Team-Bossfight oder hättet ihr euch doch etwas anderes gewünscht?