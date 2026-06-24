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Disney-Tonies und Toniebox 2: Das sind die besten Tonie-Angebote am Prime Day!

Die Toniebox 2 ist im Angebot am Amazon Prime Day! Nicht nur das: Haufenweise Tonie-Figuren sind im Sale richtig günstig, darunter auch Disney-Hochkaräter wie Vaiana oder Pixar-Tonies wie Alles Steht Kopf!

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Frederic Hamann
24.06.2026 | 17:52 Uhr


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Die besten Tonie-Angebote am Prime Day: Von Toniefiguren von Disney bis hin zur Toniebox 2! Die besten Tonie-Angebote am Prime Day: Von Toniefiguren von Disney bis hin zur Toniebox 2!

Ich selbst habe zwei Kinder und wir haben natürlich auch eine Toniebox daheim. Damit ihr es nicht müsst, habe ich für euch am Prime Day die Angebote durchstöbert und bin fündig geworden. Ich habe haufenweise günstige Tonies entdeckt und auch einen tollen Deal zur Toniebox 2. Vor allem Disney-Fans der alten Filme werden gerade glücklich.

Hier geht's zu den Disney-Tonies zum Hammerpreis am Prime Day!

Die besten Figuren im Prime Day-Angebot: Das sind die Tonie-Angebote, die sich lohnen!

Um euch diese langwierige Suche nach den besten Angeboten zu ersparen, bekommt ihr hier einfach direkt eine Liste und könnt euch herauspicken, was euch taugt. Weiter unten findet ihr den Deal zur Toniebox 2:

Video starten Sponsored 1:26 Tonie-Figuren und Toniebox: Absoluter Kult für Hörspiele im Kinderzimmer!

Hier gehts zu allen Tonies im Prime Dady-Angebot

Toniebox 2 im Angebot im Bundle mit 6 Disney-Toniefiguren

Alles Steht Kopf ist nicht nur ein grandioser Film, auch der Tonie macht richtig Laune! Alles Steht Kopf ist nicht nur ein grandioser Film, auch der Tonie macht richtig Laune!

Die Toniebox 2 kam ja schon vor einigen Monaten auf den Markt, aber ich persönlich finde sie - und so bekomme ich das auch aus dem Freundeskreis mit - etwas zu teuer. Aktuell gibt's jedoch am Prime Day ein Angebot, dass das in ein etwas anderes Licht rückt: Ihr bekommt die Toniebox 2 mit 6 Disney-Tonies für nur 20€ mehr als was die Toniebox 2 alleine gerade kostet.

Wenn man etwa 12€ pro Tonie rechnet und die abzieht, wäre die Box damit etwa 40€ günstiger als normal - und das ist schon eine Hausnummer.

Hier geht's zum Toniebox 2-Dedal bei Amazon!
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