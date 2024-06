Valorant kommt für PS5 und Xbox Series X/S - Closed Beta startet bereits in wenigen Tagen

Valorant könnt ihr bald auch auf PS5 und Xbox Series X/S zocken.

Den Multiplayer-Shooter Valorant gibt es bereits seit vier Jahren auf dem PC. Seitdem wurde immer wieder über eine Konsolenumsetzung spekuliert, offiziell bestätigt wurde sie aber nie.

Bis jetzt. Denn auf dem Summer Game Fest wurde eben jene Konsolenversion nun bestätigt und erstmals gezeigt, der Titel kommt für PS5 und Xbox Series X/S. Ein konkretes Release-Datum wurde noch nicht bekannt gegeben, dafür aber eine Closed Beta.

Und die startet schon sehr bald – am 14. Juni soll es bereits losgehen. Auf dieser Seite erfahrt ihr mehr dazu und könnt euch zudem für die Beta registrieren.

1:55 Valorant erscheint 2024 auch für Konsolen - Closed Beta für Juni angekündigt

Angepasstes Gameplay, kein Crossplay mit PC

Wie auf dem Summer Game Fest bekannt gegeben wurde, wird der Taktik-Shooter auf den Konsolen ein "eigens entwickeltes" Gameplay bekommen, ebenso wurde die Steuerung auf Gamepads optimiert. Crossplay zwischen PC und Konsolen wird es nicht geben, der Spielfortschritt kann dank übergreifendem Valorant-Account aber auf alle Plattformen mitgenommen werden.

Was ist Valorant für ein Spiel? Valorant mixt Elemente von Taktik-Shootern wie Counter-Strike: Global Offensive und Hero-Shootern wie Overwatch 2. In den Matches treten Teams aus fünf Spielern in mehreren Runden gegeneinander an. Jede Person wählt zudem eine Klasse, die eine besondere Fähigkeit mitbringt. Waffen können zudem frei und nicht nach Klassenlimitierungen gewählt werden. Multiplayer-Shooter-typisch gibt es gibt unterschiedliche Modi, in denen man zum Beispiel Bomben entschärfen oder zünden muss.

GameStar-Kollegin Petra Schmitz hat vor vier Jahren die PC-Version getestet und großen Spaß dabei:

Wie immer bei derart gelagerten Spielen bleibt nun abzuwarten, ob Valorant seine entscheidenden Qualitäten auch in der Konsolenfassung ausspielen kann. Die Möglichkeit, dies auszuprobieren habt ihr dann ab nächster Woche in der Closed Beta.

Freut ihr euch, dass die Konsoleversion von Valorant jetzt endlich bestätigt ist?