Überraschung! Beliebter Multiplayer-Shooter landet heute wohl klammheimlich als Full Release auf PS5 und Xbox Series X/S

Laut eines Gerüchts kommt noch heute der Full Release von Valorant auf Konsole.

Der beliebte Multiplayer-Shooter Valorant landet offenbar im Verlauf des heutigen Freitags als Full Release auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Das berichtet zumindest Tom Henderson von Insider Gaming. Demnach könnte der Titel irgendwann in den Abendstunden (deutscher Zeit) auf den Konsolen aufschlagen.

Wann genau könnte der Full Release kommen? Eine Uhrzeit wird nicht angegeben, Erfahrungen aus der Vergangenheit machen aber einen Release gegen 18 oder 22 Uhr wahrscheinlich.

Auf dem PC gibt es Valorant schon seit über vier Jahren, auf die Konsolen kam der Free2Play-Shooter hingegen erst in diesem Sommer. Im Juni fand zunächst eine Closed Beta-Phase statt, im Juli ging das Spiel dann in einen Open Beta-Status über.

Sollte sich das Gerücht von Tom Henderson bewahrheiten, hätte es dann bis zum Full Release nur wenige Wochen gedauert. Wir halten euch auf dem Laufenden und werden den Artikel updaten, sobald der Full Release bestätigt werden sollte.

Die Zugangsvoraussetzungen für Valorant sind übrigens ziemlich niedrig. Denn Kosten fallen für den Free2Play-Titel nicht an (auf der PS5 müsst ihr allerdings die obligatorischen 25 Cent bezahlen), davon ab benötigt ihr nur die entsprechende Konsole eurer Wahl und ein Riot-Konto.

Was ist Valorant?

1:55 Valorant erscheint 2024 auch für Konsolen - Closed Beta für Juni angekündigt

Valorant mixt Elemente von Taktik-Shootern wie Counter-Strike: Global Offensive und Hero-Shootern wie Overwatch 2. In den Matches treten Teams aus fünf Spielern in mehreren Runden gegeneinander an. Jede Person wählt zudem eine Klasse, die eine besondere Fähigkeit mitbringt.

Waffen können zudem frei und nicht nach Klassenlimitierungen gewählt werden. Multiplayer-Shooter-typisch gibt es gibt unterschiedliche Modi, in denen man zum Beispiel Bomben entschärfen oder zünden muss.